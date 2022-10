сегодня



Документальный фильм от INGESTED



INGESTED опубликовали документальный ролик, рассказывающий о записи нового альбома "Ashes Lie Still", выходящего четвертого ноября на Metal Blade в следующих вариантах:



* Clear with Black Smoke (US exclusive)

* Sunset Peach Marble (US exclusive)

* Violet purple marbled (EU exclusive ltd to 1000)

* Natural clear w/ white splatter (EU exclusive ltd to 250)

* White/orange color in color (EU exclusive ltd to 250)

* Natural clear w/ blue-purple, orange & black splatter (EU exclusive ltd to 250)



Трек-лист:



"Ashes Lie Still" (Feat. Julia Frau)

"Shadows In Time"

"You'll Never Learn"

"Tides Of Glass"

"From Hollow Words" (Feat. Sven de Caluwé)

"Sea Of Stone"

"All I've Lost" (Feat. Matthew K. Heafy)

"With Broken Wings"

"Echoes Of Hate"

"Scratch The Vein"

"Rebirth" (Digital version only; new mix by Christian Donaldson)







+0 -0



просмотров: 120