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Ingested

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20 май 2021 : 		 Новое видео INGESTED

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23 янв 2019 : 		 INGESTED приступили к записи ЕР

6 май 2018 : 		 Новое видео INGESTED

27 апр 2018 : 		 Новый альбом INGESTED доступен для прослушивания

20 апр 2018 : 		 Новый альбом INGESTED выйдет на следующей неделе

24 май 2016 : 		 INGESTED подписались на Unique Leader Records

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14 ноя 2014 : 		 Новый альбом INGESTED выйдет в январе

14 дек 2013 : 		 Новый ЕР INGESTED доступен для прослушивания
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Новое видео INGESTED



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"Manifesting Obscenity", новое видео группы INGESTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Surreption II", переосмысленной версии второго альбома, выпускаемой по случаю десятилетия с момента выхода оригинального варианта, она выйдет тридцатого июля на Unique Leader.

Трек-лист:

"Crowning The Abomination"
"Decline" 
"The Consequence" 
"A Coming Unperceived" 
"This Disgusting Revelation" 
"Castigation And Rebirth" 
"Manifesting Obscenity" 
"22"
"Kingmaker" 
"The Alpha And Omega" 

INGESTED Celebrate Tenth Anniversary Of Second Album With The Surreption II



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