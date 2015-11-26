|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео INGESTED
"Manifesting Obscenity", новое видео группы INGESTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Surreption II", переосмысленной версии второго альбома, выпускаемой по случаю десятилетия с момента выхода оригинального варианта, она выйдет тридцатого июля на Unique Leader.
Трек-лист:
"Crowning The Abomination"
"Decline"
"The Consequence"
"A Coming Unperceived"
"This Disgusting Revelation"
"Castigation And Rebirth"
"Manifesting Obscenity"
"22"
"Kingmaker"
"The Alpha And Omega"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).