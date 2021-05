сегодня



Новое видео INGESTED



"Manifesting Obscenity", новое видео группы INGESTED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Surreption II", переосмысленной версии второго альбома, выпускаемой по случаю десятилетия с момента выхода оригинального варианта, она выйдет тридцатого июля на Unique Leader.



Трек-лист:



"Crowning The Abomination"

"Decline"

"The Consequence"

"A Coming Unperceived"

"This Disgusting Revelation"

"Castigation And Rebirth"

"Manifesting Obscenity"

"22"

"Kingmaker"

"The Alpha And Omega"







