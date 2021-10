сегодня



Альбом INGESTED на виниле



Transcending Records объявили о выпуске альбома INGESTED "The Architect Of Extinction" — это первое издание материала в таком формате. Альбом будет доступен в следующих вариантах:

translucent violet (limited to 100)

cyan marble (limited to 400)

smokey cyan splatter (limited to 400)

Black



Трек-лист:



Side A



"The Divine Right Of Kings"

"Narcissistic Apathy"

"Endless Despondency"

"The Heirs To Mankind's Atrocities"

"I, Despoiler"



Side B



"Penance"

"A Nightmare Incarnate"

"Extinction Event"

"Amongst Vermin"

"Rotted Eden"







