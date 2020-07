сегодня



Вокалист CROWBAR в новом видео INGESTED



"Another Breath", новое видео группы INGESTED, в съемках которого принимал участие вокалист CROWBAR Kirk Windstein, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Where Only Gods May Tread, выход которого запланирован на 14 августа на Unique Leader Records:



"Follow The Deceiver"

"No Half Measures"

"Impending Dominance"

"The List"

"The Burden Of Our Failures"

"Dead Seraphic Forms"

"Another Breath"

"Black Pill"

"Forsaken In Desolation"

"Leap Of The Faithless"







