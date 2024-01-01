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Ingested

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Новая песня INGESTED



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"Pantheon", новая песня группы INGESTED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Tide Of Death And Fractured Dreams, выходящего пятого апреля на Metal Blade Records в следующих вариантах: CD, в цифровом виде и на винилах следующих цветов:

- Pulverised Viridian (US)
- Wounded Scarlet (US)
- Sapphire Shards (EU)
- Empty Crimson (EU - ltd. 500)
- Shattered Harlequin (EU - ltd. 500)

Трек-лист:

"Paragon Of Purity"
"Endless Machine"
"Where No Light Shines"
"Expect To Fail" (feat. Josh Middleton of Sylosis)
"Starve The Fire"
"Numinous"
"In Nothingness" (feat. Mark Hunter of Chimaira)
"Pantheon"
"Kingdoms Of Sand"
"A Path Once Lost"

INGESTED вЂ“ New Single вЂњPantheonвЂќ Released




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