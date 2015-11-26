Новая песня INGESTED

"No Half Measures", новая песня группы INGESTED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Where Only Gods May Tread, выход которого запланирован на 14 августа на Unique Leader Records:
"Follow The Deceiver"
"No Half Measures"
"Impending Dominance"
"The List"
"The Burden Of Our Failures"
"Dead Seraphic Forms"
"Another Breath"
"Black Pill"
"Forsaken In Desolation"
"Leap Of The Faithless"
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