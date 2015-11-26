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Ingested

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29 июн 2020 : 		 Новая песня INGESTED

16 апр 2020 : 		 Новое видео INGESTED

11 дек 2019 : 		 INGESTED завершили запись

23 янв 2019 : 		 INGESTED приступили к записи ЕР

6 май 2018 : 		 Новое видео INGESTED

27 апр 2018 : 		 Новый альбом INGESTED доступен для прослушивания

20 апр 2018 : 		 Новый альбом INGESTED выйдет на следующей неделе

24 май 2016 : 		 INGESTED подписались на Unique Leader Records

26 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от INGESTED

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом INGESTED выйдет в январе

14 дек 2013 : 		 Новый ЕР INGESTED доступен для прослушивания
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Новая песня INGESTED



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"No Half Measures", новая песня группы INGESTED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Where Only Gods May Tread, выход которого запланирован на 14 августа на Unique Leader Records:

"Follow The Deceiver"
"No Half Measures"
"Impending Dominance"
"The List"
"The Burden Of Our Failures"
"Dead Seraphic Forms"
"Another Breath"
"Black Pill"
"Forsaken In Desolation"
"Leap Of The Faithless"

INGESTED Release New Single, Announce UK / EU Tour



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