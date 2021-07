сегодня



HERMAN RAREBELL переиздает сольную работу



HERMAN RAREBELL решил выпустить обновленную версию дебютного сольного альбома "Nip In The Bud" 27 августа на Aviator Management. Впервые материал будет доступен в цифровом варианте. Композицию "Rock Your All" можно услышать ниже:



01. Messing Around (remastered version)



02. Two Timer (remastered version)



03. Havin' A Good Time (remastered version)



04. Rock Your All (remastered version)



05. Triangle (remastered version)



06. Slob (remastered version)



07. Junk Funk (remastered version)



08. Do It (remastered version)



09. Pancake (remastered version)



10. I'll Say Goodbye (remastered version)



















