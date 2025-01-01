|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Новое видео HERMAN RAREBELL
11 апреля на Metaville Records состоится релиз нового альбома HERMAN RAREBELL & FRIENDS "What About Love?":
«Я считаю, что более мощной музыки не было создано ни до, ни после. Для меня это был золотой век. Я наслаждался им. Мы путешествовали по миру с SCORPIONS, встречали людей из самых разных культур. Это была одна большая вспышка. Все было возможно в любой момент.
В этом альбоме я не просто хочу воскресить воспоминания о великих хитах 80-х. Речь идет не только о мелодиях и ритмах, по которым я скучаю сегодня. Прежде всего, речь идет о чувствах, которые передают эти песни. Любовь, мужество, оптимизм, которые в них заложены. Думаю, многое из этого было утеряно. Грув в «Here I Go Again», величественный припев «I Love Rock'n'Roll» и непоколебимая сила «Rock You Like A Hurricane». Любовь и тоска в «I Want To Know What Love Is». Неудивительно, что эти песни занимают место в сердцах людей на протяжении четырех десятилетий.
Для меня сила, особый дух 80-х — в каждом аккорде этих песен, в каждом ударе по бас-бочке. Каждый дубль, который мы записывали для этого альбома, был настоящим удовольствием. Друзья, которые играют отличную музыку.
Мы надеемся, что вы почувствуете то, что мы вложили в эти новые записи: Любовь, силу, оптимизм! Для меня это сила 80-х! Тот, кто был тогда, вспомнит. А тот, кто пропустил это время, заслуживает того, чтобы пережить его хотя бы таким образом».
С этой мыслью: Вот он я — Rock you like a Hurricane!».
Трек-лист:
01. In The Air Tonight
02. I Want To Know What Love Is
03. Love Is A Battlefield
04. What About Love
05. Every Breath You Take
06. Sweet Child O' Mine
07. Here I Go Again
08. Addicted To Love
09. Passion Rules The Game
10. Rock You Like A Hurricane
12. These Dreams
12. I Love Rock 'N' Roll
Состав:
Herman Rarebell - Drums
Herman's friends:
Michael Voss - Vocals, Guitars
Van De Forst - Vocals, Acoustic Guitars, Keyboards
Dann Huff - Lead Guitars
Howard Leese - Lead Guitars
Bob Daisley - Bass
Neil Carter - Keyboards
Jim Vallance - Keyboards
Eva Von Der Forst - Backing Vocals
Lexus De La Foret - Backing Vocals
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет