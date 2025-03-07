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*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 41
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Herman Rarebell

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7 мар 2025 : 		 HERMAN RAREBELL о вероятности воссоединения с группой: «На данный момент я не вижу для этого причин»

4 мар 2025 : 		 Новое видео HERMAN RAREBELL

14 фев 2025 : 		 Новое видео HERMAN RAREBELL

6 фев 2025 : 		 Новый альбом HERMAN RAREBELL выйдет весной

18 мар 2022 : 		 Бывший барабанщик SCORPIONS продал права на свою музыку

13 авг 2021 : 		 Обновленное видео HERMAN RAREBELL

21 июл 2021 : 		 HERMAN RAREBELL переиздает сольную работу

16 янв 2015 : 		 HERMAN RAREBELL: «Считаю, что 1980-е были лучшим временем для рок-звёзд»

25 окт 2014 : 		 Tony Martin, Don Dokken, Jack Russell, Doogie White споют песни SCORPIONS на новом диске HERMAN RAREBELL

17 июл 2013 : 		 Семплы новых песен HERMAN RAREBELL

2 июл 2013 : 		 Детали нового альбома HERMAN RAREBELL

15 янв 2012 : 		 HERMAN RAREBELL работает с бывшим вокалистом REVOLUTION RENAISSANCE
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|||| 7 мар 2025

HERMAN RAREBELL о вероятности воссоединения с группой: «На данный момент я не вижу для этого причин»



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HERMAN RAREBELL в недавнем интервью ответил на вопрос, воссоединился бы он со SCORPIONS, если бы остальные участники были к этому готовы:

«Это зависит от того, каков будет план. На данный момент я не вижу для этого причин. Я предложил им некоторое время назад, когда они расстались с [бывшим барабанщиком SCORPIONS] Джеймсом Коттаком, я написал им письмо — им троим [Klaus Meine, Rudolf Schenker и Matthias Jabs] — и предложил: "Почему бы нам не сделать что-нибудь снова?", просто как друзьям. А они даже не ответили мне. Тогда я решил: "Ладно, к чёрту. Если вы не хотите, я не собираюсь целовать ваш зад. Чёрт с вами". Или, как сказал бы Пол Маккартни: "Да будет так"».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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7 мар 2025
L
LU---
С Микки тяжело ему будет тягаться.да ранее тоже

просмотров: 151

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