7 мар 2025



HERMAN RAREBELL о вероятности воссоединения с группой: «На данный момент я не вижу для этого причин»



HERMAN RAREBELL в недавнем интервью ответил на вопрос, воссоединился бы он со SCORPIONS, если бы остальные участники были к этому готовы:



«Это зависит от того, каков будет план. На данный момент я не вижу для этого причин. Я предложил им некоторое время назад, когда они расстались с [бывшим барабанщиком SCORPIONS] Джеймсом Коттаком, я написал им письмо — им троим [Klaus Meine, Rudolf Schenker и Matthias Jabs] — и предложил: "Почему бы нам не сделать что-нибудь снова?", просто как друзьям. А они даже не ответили мне. Тогда я решил: "Ладно, к чёрту. Если вы не хотите, я не собираюсь целовать ваш зад. Чёрт с вами". Или, как сказал бы Пол Маккартни: "Да будет так"».







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