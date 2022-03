сегодня



Бывший барабанщик SCORPIONS продал права на свою музыку



Компания Round Hill Music приобрела права на музыку Herman'a Rarebell'a, которые включают его авторскую долю от издательской деятельности, смежные права и доход от авторских отчислений. Раребелл наиболее известен как оригинальный барабанщик SCORPIONS, сыгравший большую роль в успехе группы благодаря песням, которые он сочинил.



Rarebell написал тексты для таких песен, как "Rock You Like A Hurricane", "Make It Real", "Dynamite", "Blackout", "Arizona", "Bad Boys Running Wild", "Don't Stop At The Top" и "Tease Me Please Me".



SCORPIONS были образованы в 1965 году в Ганновере Rudolf'ом Schenker'ом и продали более 100 миллионов записей по всему миру. Группа является одной из самых успешных хард-рок- и хэви-металлических групп с двенадцатью студийными альбомами, которые входили в десятку лучших в Германии. Три альбома подряд достигли первой десятки в чарте Billboard 200 в Соединённых Штатах. Две песни из их девятого студийного альбома "Love At First Sting" считаются классикой жанра хэви-металл. Это синглы "Rock You Like A Hurricane" и "Still Loving You".



Джош Грусс, основатель и генеральный директор Round Hill Music, сказал:



«The SCORPIONS — поистине легендарная группа с каталогом по-настоящему культовой музыки, которая помогла создать хэви-металл. Герман сыграл ключевую роль в их успехе, написав несколько самых запоминающихся песен, и он является желанным дополнением к нашему списку авторов и исполнителей мирового класса».



Робин Годфри-Касс, управляющий директор лондонского офиса Round Hill, добавил:



«SCORPIONS - одна из моих любимых рок-групп. Представлять великий труд Herman'a как автора и исполнителя песен с первых 11 альбомов группы — невероятная честь».



Rarebell заявил:



«Я очень рад подписать контракт с Round Hill Music. Я чувствую, что оказался в правильной компании. Я благодарен Джошу Груссу, Робину Годфри-Кассу и его команде, а также Марвину Кацу, моему адвокату, за то, что всё получилось».







