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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 31
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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Herman Rarebell

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|||| 25 мар 2025

HERMAN RAREBELL: «Почему я ушел из SCORPIONS»



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HERMAN RAREBELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие альбомы ему наиболее близки:

«На самом деле их два или три. "Animal Magnetism" и следующий — "Blackout". Для этого альбома я написал много текстов. Кроме того, название альбома тоже придумал я. И, конечно же, альбом с Michael [Schenker] — "Lovedrive". Думаю, это три моих любимых альбома. В альбоме "Taken By Force" у меня есть одна любимая песня — "The Sails Of Charon".

Но вот что я вам скажу: мне не нравятся альбомы после "Crazy World". Только одна пластинка — "Face The Heat" — с [продюсером] Брюсом Фейрбейрном была неплоха. Но всё, что было после этого, мне уже не нравилось. Наверное, это и стало причиной моего ухода. Я не видел дальнейшего развития. Поэтому я сказал остальным участникам: "Настало время заняться чем-то другим". Я не хотел идти по этому пути, потому что после баллады "Wind Of Change" [из альбома "Crazy World"] Klaus сказал мне: "Я собираюсь написать больше таких песен". Я ответил: "Ты можешь это сделать, но я больше тебя не поддержу". Потом вышла ещё одна песня, которую я не мог слушать. И тогда я ушёл. Я решил: "С меня хватит. Я продолжу играть рок". Я хотел играть рок. Я не хотел дрейфовать по пути "Wind Of Change". Это отличная песня, но она не по мне. Мне больше по душе "The Sails Of Charon" и подобные ей».




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