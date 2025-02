сегодня



Новый альбом HERMAN RAREBELL выйдет весной



11 апреля на Metaville Records состоится релиз нового альбома HERMAN RAREBELL & FRIENDS "What About Love?":



«Я считаю, что более мощной музыки не было создано ни до, ни после. Для меня это был золотой век. Я наслаждался им. Мы путешествовали по миру с SCORPIONS, встречали людей из самых разных культур. Это была одна большая вспышка. Все было возможно в любой момент.



В этом альбоме я не просто хочу воскресить воспоминания о великих хитах 80-х. Речь идет не только о мелодиях и ритмах, по которым я скучаю сегодня. Прежде всего, речь идет о чувствах, которые передают эти песни. Любовь, мужество, оптимизм, которые в них заложены. Думаю, многое из этого было утеряно. Грув в «Here I Go Again», величественный припев «I Love Rock'n'Roll» и непоколебимая сила «Rock You Like A Hurricane». Любовь и тоска в «I Want To Know What Love Is». Неудивительно, что эти песни занимают место в сердцах людей на протяжении четырех десятилетий.



Для меня сила, особый дух 80-х — в каждом аккорде этих песен, в каждом ударе по бас-бочке. Каждый дубль, который мы записывали для этого альбома, был настоящим удовольствием. Друзья, которые играют отличную музыку.



Мы надеемся, что вы почувствуете то, что мы вложили в эти новые записи: Любовь, силу, оптимизм! Для меня это сила 80-х! Тот, кто был тогда, вспомнит. А тот, кто пропустил это время, заслуживает того, чтобы пережить его хотя бы таким образом».



С этой мыслью: Вот он я — Rock you like a Hurricane!».



Трек-лист:



01. In The Air Tonight

02. I Want To Know What Love Is

03. Love Is A Battlefield

04. What About Love

05. Every Breath You Take

06. Sweet Child O' Mine

07. Here I Go Again

08. Addicted To Love

09. Passion Rules The Game

10. Rock You Like A Hurricane

12. These Dreams

12. I Love Rock 'N' Roll



Состав:



Herman Rarebell - Drums



Herman's friends:



Michael Voss - Vocals, Guitars

Van De Forst - Vocals, Acoustic Guitars, Keyboards

Dann Huff - Lead Guitars

Howard Leese - Lead Guitars

Bob Daisley - Bass

Neil Carter - Keyboards

Jim Vallance - Keyboards

Eva Von Der Forst - Backing Vocals

Lexus De La Foret - Backing Vocals







