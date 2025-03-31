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Herman Rarebell

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30 мар 2025 : 		 HERMAN RAREBELL: «Для меня SCORPIONS закончились в 1996 году»

25 мар 2025 : 		 HERMAN RAREBELL: «Почему я ушел из SCORPIONS»

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7 мар 2025 : 		 HERMAN RAREBELL о вероятности воссоединения с группой: «На данный момент я не вижу для этого причин»

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13 авг 2021 : 		 Обновленное видео HERMAN RAREBELL

21 июл 2021 : 		 HERMAN RAREBELL переиздает сольную работу

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25 окт 2014 : 		 Tony Martin, Don Dokken, Jack Russell, Doogie White споют песни SCORPIONS на новом диске HERMAN RAREBELL

17 июл 2013 : 		 Семплы новых песен HERMAN RAREBELL

2 июл 2013 : 		 Детали нового альбома HERMAN RAREBELL

15 янв 2012 : 		 HERMAN RAREBELL работает с бывшим вокалистом REVOLUTION RENAISSANCE
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|||| 30 мар 2025

HERMAN RAREBELL: «Для меня SCORPIONS закончились в 1996 году»



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HERMAN RAREBELL в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о возможности реюниона со SCORPIONS:

«Последним барабанщиком у них был Джеймс Коттак. Он скончался. Я очень опечален этим, потому что он был хорошим парнем. И тогда я написал им письмо. Я спросил: "Почему бы нам снова не сделать что-нибудь вместе?" И знаете что? Я не получил ответа. После 20 лет, проведённых с этими ушлёпками, я даже не получил ответа. Я сказал: "Да пошли вы. Ладно". Я то могу заниматься своими делами — без проблем. А они не могут. Потому что атмосфера в той группе была уникальной. И если её испортить, будет трудно всё восстановить. И поклонники не дураки. Они сразу это слышат. Они написали мне много писем с вопросом: "Что случилось?" Я не хочу всё время объяснять. Каждый волен делать в жизни то, что хочет. Вот почему у нас есть свобода воли. И я уважаю это.

Для меня группа закончилась в 1996 году. Они не выпустили ничего после моего ухода, что бы меня потрясло, где я бы сказал: "Это потрясающе". Во время работы над нашим последним совместным альбомом Rudolf сказал мне: "Это будет похоже на альбом "Blackout“. Я ответил: "Это не имеет ничего общего с "Blackout". Тебе следовало бы вернуть в группу Дитера Диркса, давнего продюсера SCORPIONS, а мне написать для тебя тексты. И тогда у нас получился бы отличный альбом. Но в остальном что это такое? Зачем ты это делаешь?" А в ответ тишина».

На вопрос о том, в какой момент он почувствовал, что SCORPIONS начинают «сбиваться с пути», он ответил:

«После баллады "Wind Of Change" стало ясно, в каком направлении группа будет двигаться. Klaus, конечно, был обеими руками за то, чтобы всё развивалось именно в этом направлении, но в душе я всё ещё остаюсь хард-рокером. Поэтому мне хотелось больше рока, а не баллад. Мне больше нечего было предложить группе с точки зрения творчества. Поэтому я сказал себе: "Ты должен заняться что-то другим". И именно так я и поступил.

Оглядываясь назад, я ни о чём не жалею. Посмотрите на группу сейчас. Как говорит Michael Schenker в каждом интервью: "Чего они достигли после ухода Herman'a?" Больше нет хитов. Фанаты пишут мне письма: "Почему бы вам не сделать то, что вы делали на "Animal Magnetism", "Blackout", "Lovedrive" и подобных альбомах?", которые были чистыми рок-альбомами. К этому у меня лежит душа, и именно этим я хотел заниматься».




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31 мар 2025
F
Family Ghost
>>>И тогда я написал им письмо. Я спросил: "Почему бы нам снова не сделать что-нибудь вместе?" И знаете что? Я не получил ответа. После 20 лет, проведённых с этими ушлёпками, я даже не получил ответа

Герман и в 80х был не особо конкурентоспособен в плане игры на ударных, сейчас брать постаревшего ветерана, который едва вывезет старые треки (если вывезет) - это мазохизм. При всем уважении к любым участникам "золотых составов" всех возможных групп, надо отдавать себе отчет в том, что помимо ностальгии, необходимо будет выползать на сцену и играть на инструменте.
PS Понятно, что по состоянию на 2025 там уже и Клаус едва ходит, но тут другой разговор - он из группы не уходил.

>>> Я то могу заниматься своими делами — без проблем. А они не могут.

Опять же, при всем уважении, группа за последние 30 лет без Германа была так же популярна, как и всегда, и выпустила несколько сильных альбомов. А где был Герман?

>>>Посмотрите на группу сейчас. Как говорит Michael Schenker в каждом интервью: "Чего они достигли после ухода Herman'a?" Больше нет хитов. Фанаты пишут мне письма: "Почему бы вам не сделать то, что вы делали на "Animal Magnetism", "Blackout", "Lovedrive" и подобных альбомах?",

Ну, во-первых, чуть многовато на себя берет - да, он был соавтором может десятка песен, и даже в паре мега-хитов отметился (как правило текстами), но тут на лицо классический синдром постепенного ретроспективного увеличения собственной значимости. Такое бывает, когда вместо новых достижений ты без конца переосмысляешь произошедшее и пытаешься наделить его бОльшим смыслом. И потом во всяких биографиях мы читаем, кто якобы был батей всех достижений.
А во-вторых, у любой группы (режиссера, писателя, бизнеса....) есть абсолютный пик, и есть уже более спокойный взрослый период, который тоже может быть крутым, но все равно слегка уступающим основной классике коллектива. Так жизнь устроена. Вместе с тем, у Скорпов 2007, например - очень сочный альбом. 2015 сильно растянут, перезаполнен филлерами, но и с него можно наскрести песенок 8-9 крутых (как раз на альбом по хронометражу как в 80х). 1996, который так невзлюбил (и из-за которого ушел Герман) по мне так вообще отличный, пусть и балладный. Ну а то что они в 75 лет выпускают не такие альбомы, как в 30-40 - ну шо сказать, удивительно, не так ли?)
Like!3  Dislike!1
31 мар 2025
Nord61
Family Ghost, "у Скорпов 2007, например - очень сочный альбом. "

Правда, они о нём очень быстро забыли, и планировавшееся продолжение так и осталось неосуществлённым (наверное, не в последнюю очередь это связано с тем, что все песни с альбома написаны с участием сторонних соавторов, в основном Десмонда Чайлда).

"Sting in the Tail" 2010-го ещё вполне добротный, но последние два - на 80% состоят из порожняка, проходных филлеров.

Жаль, что какому-то развитию они предпочли беззубые мажорные попевки бодрящихся старичков во славу рок-н-ролла. Это совсем тухес.
Like!2
31 мар 2025
M
Mateas89
Nord61, ну вот я с вами не согласен с обоими - 2007 как раз был оч крутой, с тяжелым современным звуком, классными песнями, а потом они решили зачем-то решили откатиться к архаичной замшелой харде, при чем с минимум хитов. Очень помню расстроился из-за этого. Примерно как когда Primal Fear после шикарных Seven Seals и New Religion снова стандартный тупорылый хэви заиграли.
31 мар 2025
Nord61
Mateas89, так противоречия и нет. Я именно о том и говорил, что вместо того, чтобы развиваться в более мрачном и модерновом направлении (а Humanity: Hour I в этом смысле был отличным альбомом, наполненным мощнейшими, цепляющими песнями), скорпы съехали в ту самую "замшелую харду" без хитов, но "зато про рок-н-ролл". С точки зрения творчества это был очень глупый шаг как раз потому, что альбомы "под ретро" получились в диапазоне от "ну ничо так" до "совсем мертвяк".
31 мар 2025
F
Family Ghost
Mateas89, как это ты с нами обоими не согласен, если мы оба сказали, что 2007 - крутой альбом?)
31 мар 2025
ElectricRetard
Family Ghost, я даже больше скажу, в моем личном топе 2007 у них находится на первом месте. Абсолютно разрывной по эмоциям и дико качевый альбом.
31 мар 2025
M
Mateas89
Family Ghost, сорян, вместо "сочный" прочитал "слабый", не проснулся еще, когда писал) И от этого уже все остальное интерпретировал)
31 мар 2025
olly71
в своё время в скорпах был на своём месте и даже вон писал что то что для барабанщика большая редкость но сейчас очень состарившись он во всём в технике проигрывает тоже не молодому Микки Ди . Но Микки никогда за карьеру не брал долгих пауз в игре поэтому до сих пор в форме.
Like!3
31 мар 2025
m
mohnatiy
Какое-то галактическое ЧСВ у дяди.
31 мар 2025
g
gravitgroove
mohnatiy, ну так вывеска над ним способствует этому феномену.
Like!4
31 мар 2025
Орион
Давно бы взял и утёр нос Scorpions)
Like!2
31 мар 2025
Klawd Air
Он сто процентов толком ничего после 96-го не слушал. Возможно Eye II Eye только, который его явно не впечатлил, далее интерес потерял). А Pure Instinct клëвый, кстати. У Scorpions в общем-то нет плохих альбомов. Есть спорные с точки зрения устоявшегося звучания (да-да, это я про Eye II Eye, который крутой, но откровенно говоря поп-альбом). Я согласен с коммерторами выше, что группа очень зря окукилась в своëм ракин-роуль стиле. Они в нëм выдали классные альбомы и немало таковых, но могли бы сделать куда больше с музыкальной точки зрения, если бы не сидели в комфортном для себя формате. На Rock Believer у них есть совсем уж щепотка нестандартных для себя решений, которых мало, но которые в очередной раз напоминают, насколько же это на самом деле до сих пор талантливая группа. Я в своë время очень ждал, что они откинут свой бизнес-план, в который входит выставление себя, как крутых рок-дедов со своими позами и дресс-кодом, и просто выдадут альбом, который будет не похож на то, что они делают последние лет 30. Можно подумать, что глупо подобного ожидать от стариков, но на самом деле группа на это способна, просто им это не выгодно. А от участия Германа в группе лично мне ни горячо, ни холодно. Микки попизже будет.
Like!1
31 мар 2025
Nord61
Вообще не пойму, чего Раребелл бухтит насчёт Wind of Change... После этого группа ещё выпустила адово тяжёлый Face The Heat так-то. Да и Pure Instinct - хоть, по сути, и AOR, но как подборка песен (лично на мой вкус) вообще сильнейший альбом группы. Похоже, всё-таки там что-то личное примешалось, у Германа, вот он и бомбит.
Like!3
31 мар 2025
Klawd Air
Nord61, да если так подумать, он вообще сам себе противоречит, если учесть, что группа как раз в последние несколько десятков лет именно что рок выдаëт с вкраплениями баллад. То есть, именно то, благодаря чему стали знамениты как раз при деятельном участии Германа. В основном они именно рок-альбомы выпускали после его ухода, за исключением Инстинкта и Глаз 2 Глаз (Acoustica и Moment of Glory не в счëт). Потому-то я и полагаю, что дальше 90-х Герман толком ничего не слушал, иначе бы совсем другое сказал и отметил хотя бы уж Unbreakable, который с самой первой песни тяжеляка даëт. С момента ухода Раребелла у группы было полно тяжëлых альбомов, песен, просто он то ли не в курсе, то ли умышленно дуру гонит. Предпочитаю придерживаться первого.
1 апр 2025
u
ufx
Nord61, да все эти возвращения в труъ-роцк/митол в итоге убогими получаются. У всех без исключения, кто пропробовал отойти от привычного стиля. Pure instinct и eye to eye вообще шикарные альбомы. Дальше одна-две песни на альбом. На rock believer вообще толко gas in the tank порадовала, остальное порожняк.

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