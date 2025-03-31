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30 мар 2025
HERMAN RAREBELL: «Для меня SCORPIONS закончились в 1996 году»
HERMAN RAREBELL в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о возможности реюниона со SCORPIONS:
«Последним барабанщиком у них был Джеймс Коттак. Он скончался. Я очень опечален этим, потому что он был хорошим парнем. И тогда я написал им письмо. Я спросил: "Почему бы нам снова не сделать что-нибудь вместе?" И знаете что? Я не получил ответа. После 20 лет, проведённых с этими ушлёпками, я даже не получил ответа. Я сказал: "Да пошли вы. Ладно". Я то могу заниматься своими делами — без проблем. А они не могут. Потому что атмосфера в той группе была уникальной. И если её испортить, будет трудно всё восстановить. И поклонники не дураки. Они сразу это слышат. Они написали мне много писем с вопросом: "Что случилось?" Я не хочу всё время объяснять. Каждый волен делать в жизни то, что хочет. Вот почему у нас есть свобода воли. И я уважаю это.
Для меня группа закончилась в 1996 году. Они не выпустили ничего после моего ухода, что бы меня потрясло, где я бы сказал: "Это потрясающе". Во время работы над нашим последним совместным альбомом Rudolf сказал мне: "Это будет похоже на альбом "Blackout“. Я ответил: "Это не имеет ничего общего с "Blackout". Тебе следовало бы вернуть в группу Дитера Диркса, давнего продюсера SCORPIONS, а мне написать для тебя тексты. И тогда у нас получился бы отличный альбом. Но в остальном что это такое? Зачем ты это делаешь?" А в ответ тишина».
На вопрос о том, в какой момент он почувствовал, что SCORPIONS начинают «сбиваться с пути», он ответил:
«После баллады "Wind Of Change" стало ясно, в каком направлении группа будет двигаться. Klaus, конечно, был обеими руками за то, чтобы всё развивалось именно в этом направлении, но в душе я всё ещё остаюсь хард-рокером. Поэтому мне хотелось больше рока, а не баллад. Мне больше нечего было предложить группе с точки зрения творчества. Поэтому я сказал себе: "Ты должен заняться что-то другим". И именно так я и поступил.
Оглядываясь назад, я ни о чём не жалею. Посмотрите на группу сейчас. Как говорит Michael Schenker в каждом интервью: "Чего они достигли после ухода Herman'a?" Больше нет хитов. Фанаты пишут мне письма: "Почему бы вам не сделать то, что вы делали на "Animal Magnetism", "Blackout", "Lovedrive" и подобных альбомах?", которые были чистыми рок-альбомами. К этому у меня лежит душа, и именно этим я хотел заниматься».
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Герман и в 80х был не особо конкурентоспособен в плане игры на ударных, сейчас брать постаревшего ветерана, который едва вывезет старые треки (если вывезет) - это мазохизм. При всем уважении к любым участникам "золотых составов" всех возможных групп, надо отдавать себе отчет в том, что помимо ностальгии, необходимо будет выползать на сцену и играть на инструменте.
PS Понятно, что по состоянию на 2025 там уже и Клаус едва ходит, но тут другой разговор - он из группы не уходил.
>>> Я то могу заниматься своими делами — без проблем. А они не могут.
Опять же, при всем уважении, группа за последние 30 лет без Германа была так же популярна, как и всегда, и выпустила несколько сильных альбомов. А где был Герман?
>>>Посмотрите на группу сейчас. Как говорит Michael Schenker в каждом интервью: "Чего они достигли после ухода Herman'a?" Больше нет хитов. Фанаты пишут мне письма: "Почему бы вам не сделать то, что вы делали на "Animal Magnetism", "Blackout", "Lovedrive" и подобных альбомах?",
Ну, во-первых, чуть многовато на себя берет - да, он был соавтором может десятка песен, и даже в паре мега-хитов отметился (как правило текстами), но тут на лицо классический синдром постепенного ретроспективного увеличения собственной значимости. Такое бывает, когда вместо новых достижений ты без конца переосмысляешь произошедшее и пытаешься наделить его бОльшим смыслом. И потом во всяких биографиях мы читаем, кто якобы был батей всех достижений.
А во-вторых, у любой группы (режиссера, писателя, бизнеса....) есть абсолютный пик, и есть уже более спокойный взрослый период, который тоже может быть крутым, но все равно слегка уступающим основной классике коллектива. Так жизнь устроена. Вместе с тем, у Скорпов 2007, например - очень сочный альбом. 2015 сильно растянут, перезаполнен филлерами, но и с него можно наскрести песенок 8-9 крутых (как раз на альбом по хронометражу как в 80х). 1996, который так невзлюбил (и из-за которого ушел Герман) по мне так вообще отличный, пусть и балладный. Ну а то что они в 75 лет выпускают не такие альбомы, как в 30-40 - ну шо сказать, удивительно, не так ли?)
Правда, они о нём очень быстро забыли, и планировавшееся продолжение так и осталось неосуществлённым (наверное, не в последнюю очередь это связано с тем, что все песни с альбома написаны с участием сторонних соавторов, в основном Десмонда Чайлда).
"Sting in the Tail" 2010-го ещё вполне добротный, но последние два - на 80% состоят из порожняка, проходных филлеров.
Жаль, что какому-то развитию они предпочли беззубые мажорные попевки бодрящихся старичков во славу рок-н-ролла. Это совсем тухес.