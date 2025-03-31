30 мар 2025



HERMAN RAREBELL: «Для меня SCORPIONS закончились в 1996 году»



HERMAN RAREBELL в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о возможности реюниона со SCORPIONS:



«Последним барабанщиком у них был Джеймс Коттак. Он скончался. Я очень опечален этим, потому что он был хорошим парнем. И тогда я написал им письмо. Я спросил: "Почему бы нам снова не сделать что-нибудь вместе?" И знаете что? Я не получил ответа. После 20 лет, проведённых с этими ушлёпками, я даже не получил ответа. Я сказал: "Да пошли вы. Ладно". Я то могу заниматься своими делами — без проблем. А они не могут. Потому что атмосфера в той группе была уникальной. И если её испортить, будет трудно всё восстановить. И поклонники не дураки. Они сразу это слышат. Они написали мне много писем с вопросом: "Что случилось?" Я не хочу всё время объяснять. Каждый волен делать в жизни то, что хочет. Вот почему у нас есть свобода воли. И я уважаю это.



Для меня группа закончилась в 1996 году. Они не выпустили ничего после моего ухода, что бы меня потрясло, где я бы сказал: "Это потрясающе". Во время работы над нашим последним совместным альбомом Rudolf сказал мне: "Это будет похоже на альбом "Blackout“. Я ответил: "Это не имеет ничего общего с "Blackout". Тебе следовало бы вернуть в группу Дитера Диркса, давнего продюсера SCORPIONS, а мне написать для тебя тексты. И тогда у нас получился бы отличный альбом. Но в остальном что это такое? Зачем ты это делаешь?" А в ответ тишина».



На вопрос о том, в какой момент он почувствовал, что SCORPIONS начинают «сбиваться с пути», он ответил:



«После баллады "Wind Of Change" стало ясно, в каком направлении группа будет двигаться. Klaus, конечно, был обеими руками за то, чтобы всё развивалось именно в этом направлении, но в душе я всё ещё остаюсь хард-рокером. Поэтому мне хотелось больше рока, а не баллад. Мне больше нечего было предложить группе с точки зрения творчества. Поэтому я сказал себе: "Ты должен заняться что-то другим". И именно так я и поступил.



Оглядываясь назад, я ни о чём не жалею. Посмотрите на группу сейчас. Как говорит Michael Schenker в каждом интервью: "Чего они достигли после ухода Herman'a?" Больше нет хитов. Фанаты пишут мне письма: "Почему бы вам не сделать то, что вы делали на "Animal Magnetism", "Blackout", "Lovedrive" и подобных альбомах?", которые были чистыми рок-альбомами. К этому у меня лежит душа, и именно этим я хотел заниматься».







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