23 июл 2021



Кавер-версия хита Тома Джонса от AXEL RUDI PELL



AXEL RUDI PELL представили собственную версию хита Тома Джонса, написанного Полом Анка, "She's A Lady". Этот трек будет включена в новый альбом Diamonds Unlocked II, релиз которого намечен на тридцатое июля на Steamhammer/SPV. Он будет доступен в следующих вариантах:



- DigiPak incl. poster

- 2LP Gatefold, 140 g, black vinyl, printed inner sleeves

- Download / Streaming

- 2LP Gatefold exclusive coloured editions only at the Napalm shop

- Exclusive CD/LP Bundle with a T-shirt only at the Steamhammer shop



Трек-лист:



"Der Schwarze Abt (Intro) 2:03

"There’s Only One Way To Rock" (original by Sammy Hagar)

"Lady Of The Lake" (original by Rainbow)

"She’s A Lady" (original by Paul Anka)

"Black Cat Woman" (original by Geordie)

"Room With A View" (original by Tony Carey)

"Sarah (You Take My Breath Away)" (original by Chris Norman)

"Rock N’ Roll Queen" (original by The Subways)

"Paint It Black" (original by the Rolling Stones)

"I Put A Spell On You" (original by Screamin' Jay Hawkins)

"Eagle" (original by Abba)







+1 -1



( 1 ) просмотров: 341