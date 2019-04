сегодня



Концертный релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом



7 июня на SPV/Steamhammer состоится релиз концертного альбома AXEL RUDI PELL "XXX Anniversary Live".



Трек-лист:



CD1



01. The Medieval Overture (Intro)



02. The Wild And The Young



03. Wildest Dreams



04. Fool Fool



05. Oceans Of Time



06. Only The Strong Will Survive



07. Mystica (incl. Drum Solo)



08. Long Live Rock



CD2



01. Game Of Sins / Tower Of Babylon (incl. Keyboard Solo)



02. The Line



03. Warrior



04. Edge Of The World (incl. Band Introduction)



05. Truth And Lies



06. Carousel



07. The Masquerade Ball / Casbah



08. Rock The Nation















