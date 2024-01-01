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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 39
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 35
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 28
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 27
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Axel Rudi Pell

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2 мар 2024 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит летом новый альбом

1 апр 2023 : 		 Визуальный ряд от AXEL RUDI PELL

24 фев 2023 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

8 апр 2022 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

25 мар 2022 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

18 фев 2022 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

1 фев 2022 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

23 июл 2021 : 		 Кавер-версия хита Тома Джонса от AXEL RUDI PELL

28 июн 2021 : 		 Кавер-версия SAMMY HAGAR от AXEL RUDI PELL

13 май 2021 : 		 Новый релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

20 июн 2020 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

28 мар 2020 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

22 фев 2020 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

6 фев 2020 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

28 апр 2019 : 		 Новое концертное видео AXEL RUDI PELL

8 апр 2019 : 		 Концертный релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

8 янв 2019 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит особый альбом

5 окт 2018 : 		 Вокалист HARDLINE и AXEL RUDI PELL выпустит сольный альбом

29 сен 2018 : 		 Новый сингл AXEL RUDI PELL

5 апр 2018 : 		 Успехи в чартах AXEL RUDI PELL

22 мар 2018 : 		 Тизер нового альбома AXEL RUDI PELL

12 янв 2018 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

31 мар 2017 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

23 фев 2017 : 		 BONNIE TYLER на новом релизе AXEL RUDI PELL

22 дек 2016 : 		 AXEL RUDI PELL снова подписал контракт со Steamhammer / SPV
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AXEL RUDI PELL выпустит летом новый альбом



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Группа AXEL RUDI PELL объявила о том, что новый альбом, получивший название "Risen Symbol", будет выпущен на лейбле Steamhammer/SPV 14 июня. 3 апреля ожидается появление сингла "Guardian Angel", а 22 мая — "Darkest Hour".

AXEL RUDI PELL To Release Risen Symbol Album In June; Details Revealed




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