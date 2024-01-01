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AXEL RUDI PELL выпустит летом новый альбом



Группа AXEL RUDI PELL объявила о том, что новый альбом, получивший название "Risen Symbol", будет выпущен на лейбле Steamhammer/SPV 14 июня. 3 апреля ожидается появление сингла "Guardian Angel", а 22 мая — "Darkest Hour".







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