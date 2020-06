сегодня



Новое видео AXEL RUDI PELL



Группа AXEL RUDI PELL выпустили новую, восемнадцатую по счету, студийную работу, получившую название Sign Of The Times, восьмого мая на SPV/Steamhammer. Альбом доступен в следующих вариантах:



- Ltd. DigiPak

- Jewel Case Clear Tray Edition

- 2LP Gatefold, 140 g, red vinyl with black swirls, printed inner sleeves

- 2LP Gatefold exclusive editions at EMP and Nuclear Blast

- Download / Streaming

- Ltd Boxset incl.: CD Digi, 2LP with different color, A1 Poster, Magnet, Sticker, A5 Photocard, Button and much more

- CD/LP Bundle with Shirt (Steamhammer shop exclusive)



Трек-лист:



"The Black Serenade" (Intro)

"Gunfire"

"Bad Reputation"

"Sign Of The Times"

"The End Of The Line"

"As Blind As A Fool Can Be"

"Wings Of The Storm"

"Waiting For Your Call"

"Living In A Dream"

"Into The Fire"



Видео на "Bad Reputation" доступно ниже.







