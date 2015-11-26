Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

AXEL RUDI PELL в настоящий момент занят сочинением нового материала, запись которого запланирована на декабрь, а выпуск — на весну 2022 года.
Axel: «В последнее время я пишу песни для будущего студийного альбома дома, и пока получается очень здорово. Несколько треков уже полностью готовы, и я очень ими доволен! Мы отправимся в студию звукозаписи в декабре и январе, а альбом будет выпущен лейблом Steamhammer/SPV весной следующего года».
Санчез
timekiller61
Exceptional
Мужик не торопливый, а плодовитый.
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