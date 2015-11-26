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Axel Rudi Pell

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3 ноя 2021 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

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28 мар 2020 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

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6 фев 2020 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

28 апр 2019 : 		 Новое концертное видео AXEL RUDI PELL

8 апр 2019 : 		 Концертный релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

8 янв 2019 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит особый альбом

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12 янв 2018 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

31 мар 2017 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

23 фев 2017 : 		 BONNIE TYLER на новом релизе AXEL RUDI PELL

22 дек 2016 : 		 AXEL RUDI PELL снова подписал контракт со Steamhammer / SPV

21 сен 2016 : 		 Вокалист RAINBOW исполняет кавер-версию RAINBOW с AXEL RUDI PELL

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления AXEL RUDI PELL

20 май 2016 : 		 Три альбома AXEL RUDI PELL выйдут на виниле

5 дек 2015 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

27 ноя 2015 : 		 Новый сингл AXEL RUDI PELL выйдет в декабре

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28 мар 2015 : 		 Фрагмент нового DVD AXEL RUDI PELL
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Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной



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AXEL RUDI PELL в настоящий момент занят сочинением нового материала, запись которого запланирована на декабрь, а выпуск — на весну 2022 года.

Axel: «В последнее время я пишу песни для будущего студийного альбома дома, и пока получается очень здорово. Несколько треков уже полностью готовы, и я очень ими доволен! Мы отправимся в студию звукозаписи в декабре и январе, а альбом будет выпущен лейблом Steamhammer/SPV весной следующего года».



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


3 ноя 2021, 09:13		Зачастились что то они

timekiller61


3 ноя 2021, 10:50		И жить торопится ,и чувствовать спешит !!!!

Exceptional


3 ноя 2021, 13:27		По альбому раз в два года, как это всегда и было. Никакой спешки. Если речь про различные неномерные релизы, вроде концертников и сборников каверов - последние лет 20 точно всё это выходит раз в 2 года между альбомами.

Мужик не торопливый, а плодовитый.


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