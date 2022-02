Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

сегодня



AXEL RUDI PELL выпустят новую работу, получившую название "Lost XXIII", 15 апреля на Steamhammer/SPV. Первый сингл из этого релиза, "Survive", доступен ниже. Продюсером альбома выступал Axel Rudi Pell, за сведение отвечал Tommy Geiger, мастеринг проводил Ulf Horbelt, а за оформление вновь отвечал Thomas Ewerhard (Gotthard, Edguy, Sons Of Apollo, among others). Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Limited CD DigiPak (incl. poster and 1 bonus track)

- CD jewel case

- 2LP Gatefold, 140 g, half red/half black vinyl, printed inner sleeves

- Limited box set (incl. limited CD digipak, 2 LP gatefold exclusive box set color circled red/black vinyl, high quality framed art print, A1 double-sided poster, photo card, sticker - Europe only!!)

- Download / Streaming



Трек-лист:



"Lost XXIII Prequel" (Intro)

"Survive"

"No Compromise"

"Down On The Streets"

"Gone With The Wind"

"Freight Train"

"Follow The Beast"

"Fly With Me"

"The Rise Of Ankhoor"

"Lost XXIII"

"Quarantined 1" (bonus track CD digipak)







