15 авг 2021



Новое видео от вокалиста HAKEN



Вокалист HAKEN Ross Jennings представил видео на сингл "Violet", который будет включен в дебютную сольную работу A Shadow Of My Future Self, выходящую 19 ноября на Graphite Records.



Трек-лист:



"Better Times"

"Words We Can't Unsay"

"Violet"

"The Apologist"

"Rocket Science"

"Catcher in the Rye 5:19"

"Since That Day"

"Young At Heart"

"Feelings"

"Third Degree"

"Phoenix"

"Grounded"

"Year"

"Be The One" (Bonus Track)







+0 -1



просмотров: 212