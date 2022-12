сегодня



Новое видео HAKEN



"The Alphabet Of Me", новое видео группы HAKEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fauna, выходящего третьего марта:



"Taurus"

"Nightingale"

"The Alphabet Of Me"

"Sempiternal Beings"

"Beneath The White Rainbow"

"Island In The Clouds"

"Lovebite"

"Elephants Never Forget"

"Eyes Of Ebony"







