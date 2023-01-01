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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 60
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 20
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Haken

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25 июн 2023 : 		 Новая песня HAKEN

27 май 2023 : 		 Концертное видео HAKEN

16 фев 2023 : 		 Новое видео HAKEN

12 дек 2022 : 		 Новое видео HAKEN

22 окт 2022 : 		 Гитарист HAKEN представил новое видео

23 сен 2022 : 		 Гитарист HAKEN представил новое видео

29 апр 2022 : 		 Новое видео HAKEN

20 янв 2022 : 		 PETE JONES вернулся в HAKEN

23 ноя 2021 : 		 Из HAKEN уходит клавишник

4 ноя 2021 : 		 Новое видео от вокалиста HAKEN

15 авг 2021 : 		 Новое видео от вокалиста HAKEN

30 июн 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста HAKEN

1 апр 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION / SILENT SKIES на альбоме вокалиста HAKEN

5 май 2020 : 		 Новое видео HAKEN

4 апр 2020 : 		 Новое видео HAKEN

3 апр 2020 : 		 Видео с выступления HAKEN

26 мар 2020 : 		 Концертное видео HAKEN

29 июл 2019 : 		 Видео гитариста HAKEN

16 июл 2019 : 		 Сингл гитариста HAKEN

5 дек 2018 : 		 Рассказ о концертном релизе HAKEN

9 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании альбома HAKEN

22 окт 2018 : 		 Новое видео HAKEN

10 окт 2018 : 		 Новое видео HAKEN

17 сен 2018 : 		 HAKEN о новом альбоме

13 сен 2018 : 		 HAKEN о новом альбоме

1 сен 2018 : 		 Новое видео HAKEN
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Новая песня HAKEN



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“The Last Lullaby”, новая песня группы HAKEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из японской версии альбома "Fauna".

HAKEN Release Fauna Bonus Track вЂњThe Last LullabyвЂќ




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