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Haken

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Новое видео HAKEN



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"Lovebite", новое видео группы HAKEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fauna, выходящего третьего марта:

"Taurus"
"Nightingale"
"The Alphabet Of Me"
"Sempiternal Beings"
"Beneath The White Rainbow"
"Island In The Clouds"
"Lovebite"
"Elephants Never Forget"
"Eyes Of Ebony"




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