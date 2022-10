сегодня



Гитарист HAKEN представил новое видео



Гитарист HAKEN Charlie Griffiths представил новое видео на композицию "Crawl, Walk, Run", которая вошла в дебютный сольный альбом "Tiktaalika".



Трек-лист:



"Prehistoric Prelude"

"Arctic Cemetery"

"Luminous Beings"

"In Alluvium"

"Dead In The Water"

"Digging Deeper"

"Tiktaalika"

"Crawl Walk Run"

"Under Polaris"







