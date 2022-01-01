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*Новая песня DARKTHRONE 11
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Haken

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Гитарист HAKEN представил новое видео



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Гитарист HAKEN Charlie Griffiths представил новое видео на композицию "Crawl, Walk, Run", которая вошла в дебютный сольный альбом "Tiktaalika".

Трек-лист:

"Prehistoric Prelude"
"Arctic Cemetery"
"Luminous Beings"
"In Alluvium"
"Dead In The Water"
"Digging Deeper"
"Tiktaalika"
"Crawl Walk Run"
"Under Polaris"

HAKEN's CHARLIE GRIFFITHS Debuts




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