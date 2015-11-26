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PETE JONES вернулся в HAKEN
HAKEN сообщили о том, что Pete Jones вернулся в состав коллектива.
«Мы очень рады приветствовать возвращение Pete в Haken. Pete — феноменально одаренный музыкант, и за короткое время после своего возвращения он вдохнул новую жизнь в группу, вдохновляя нас на исследование свежих и захватывающих музыкальных территорий. Это новая эра для Haken, и нам не терпится поделиться ею со всеми вами!».
Pete добавляет: «Я очень рад вновь присоединиться к коллективу, ведь на протяжении многих лет я внимательно следил за группой и наблюдал за ее развитием. Было здорово воссоединиться с Rich на записи Nova Collective, а затем более тесно сотрудничать с ребятами на последних двух альбомах Haken. Я не могу дождаться следующей главы и очень рад быть ее частью!»
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