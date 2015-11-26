Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 35
*Новая песня SCORPIONS 30
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 25
*Drum-cam от MUDVAYNE 20
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 17
[= ||| все новости группы



*

Haken

*



20 янв 2022 : 		 PETE JONES вернулся в HAKEN

23 ноя 2021 : 		 Из HAKEN уходит клавишник

4 ноя 2021 : 		 Новое видео от вокалиста HAKEN

15 авг 2021 : 		 Новое видео от вокалиста HAKEN

30 июн 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста HAKEN

1 апр 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION / SILENT SKIES на альбоме вокалиста HAKEN

5 май 2020 : 		 Новое видео HAKEN

4 апр 2020 : 		 Новое видео HAKEN

3 апр 2020 : 		 Видео с выступления HAKEN

26 мар 2020 : 		 Концертное видео HAKEN

29 июл 2019 : 		 Видео гитариста HAKEN

16 июл 2019 : 		 Сингл гитариста HAKEN

5 дек 2018 : 		 Рассказ о концертном релизе HAKEN

9 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании альбома HAKEN

22 окт 2018 : 		 Новое видео HAKEN

10 окт 2018 : 		 Новое видео HAKEN

17 сен 2018 : 		 HAKEN о новом альбоме

13 сен 2018 : 		 HAKEN о новом альбоме

1 сен 2018 : 		 Новое видео HAKEN

3 авг 2018 : 		 Новый альбом HAKEN выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 Концертное видео HAKEN

7 авг 2017 : 		 Новое видео HAKEN

30 янв 2017 : 		 Ремастированная версия песни HAKEN

28 авг 2016 : 		 Новая песня HAKEN

28 май 2016 : 		 Обучающее видео от HAKEN

9 май 2016 : 		 Новое видео HAKEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PETE JONES вернулся в HAKEN



*
zoom
*
* *
HAKEN сообщили о том, что Pete Jones вернулся в состав коллектива.

«Мы очень рады приветствовать возвращение Pete в Haken. Pete — феноменально одаренный музыкант, и за короткое время после своего возвращения он вдохнул новую жизнь в группу, вдохновляя нас на исследование свежих и захватывающих музыкальных территорий. Это новая эра для Haken, и нам не терпится поделиться ею со всеми вами!».

Pete добавляет: «Я очень рад вновь присоединиться к коллективу, ведь на протяжении многих лет я внимательно следил за группой и наблюдал за ее развитием. Было здорово воссоединиться с Rich на записи Nova Collective, а затем более тесно сотрудничать с ребятами на последних двух альбомах Haken. Я не могу дождаться следующей главы и очень рад быть ее частью!»

HAKEN Announce The Return Of Original Keyboardist PETE JONES



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 147

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом