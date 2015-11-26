Новое видео от вокалиста HAKEN

Вокалист HAKEN Ross Jennings представил видео на сингл "Catcher In The Rye", который будет включен в дебютную сольную работу A Shadow Of My Future Self, выходящую 19 ноября на Graphite Records.
Трек-лист:
"Better Times"
"Words We Can't Unsay"
"Violet"
"The Apologist"
"Rocket Science"
"Catcher in the Rye 5:19"
"Since That Day"
"Young At Heart"
"Feelings"
"Third Degree"
"Phoenix"
"Grounded"
"Year"
"Be The One" (Bonus Track)
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