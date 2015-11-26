Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 98
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 59
*Новое видео ARCH ENEMY 56
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 44
[= ||| все новости группы



*

Haken

*



4 ноя 2021 : 		 Новое видео от вокалиста HAKEN

15 авг 2021 : 		 Новое видео от вокалиста HAKEN

30 июн 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста HAKEN

1 апр 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION / SILENT SKIES на альбоме вокалиста HAKEN

5 май 2020 : 		 Новое видео HAKEN

4 апр 2020 : 		 Новое видео HAKEN

3 апр 2020 : 		 Видео с выступления HAKEN

26 мар 2020 : 		 Концертное видео HAKEN

29 июл 2019 : 		 Видео гитариста HAKEN

16 июл 2019 : 		 Сингл гитариста HAKEN

5 дек 2018 : 		 Рассказ о концертном релизе HAKEN

9 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании альбома HAKEN

22 окт 2018 : 		 Новое видео HAKEN

10 окт 2018 : 		 Новое видео HAKEN

17 сен 2018 : 		 HAKEN о новом альбоме

13 сен 2018 : 		 HAKEN о новом альбоме

1 сен 2018 : 		 Новое видео HAKEN

3 авг 2018 : 		 Новый альбом HAKEN выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 Концертное видео HAKEN

7 авг 2017 : 		 Новое видео HAKEN

30 янв 2017 : 		 Ремастированная версия песни HAKEN

28 авг 2016 : 		 Новая песня HAKEN

28 май 2016 : 		 Обучающее видео от HAKEN

9 май 2016 : 		 Новое видео HAKEN

11 апр 2016 : 		 Видео с текстом от HAKEN

11 фев 2016 : 		 Новый альбом HAKEN выйдет в апреле
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео от вокалиста HAKEN



*
zoom
*
* *
Вокалист HAKEN Ross Jennings представил видео на сингл "Catcher In The Rye", который будет включен в дебютную сольную работу A Shadow Of My Future Self, выходящую 19 ноября на Graphite Records.

Трек-лист:

"Better Times"
"Words We Can't Unsay"
"Violet"
"The Apologist"
"Rocket Science"
"Catcher in the Rye 5:19"
"Since That Day"
"Young At Heart"
"Feelings"
"Third Degree"
"Phoenix"
"Grounded"
"Year"
"Be The One" (Bonus Track)

HAKEN Frontman ROSS JENNINGS Releases New Single / Video "Catcher In The Rye"



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 245

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом