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Unleashed

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UNLEASHED выпустят альбом этой осенью



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Спустя три года после релиза "The Hunt For White Christ" (2018) шведские дэт-металл-ветераны UNLEASHED выпустят новый альбом "No Sign Of Life" 12 ноября на Napalm Records.

Лидер и фронтмен группы, Johnny Hedlund, барабанщик Anders Schultz и гитаристы Tomas Måsgard и Fredrik Folkare записали 11 новых зубодробительных треков:

«Мы надеемся, что нашим воинам по всему миру понравится новый альбом, как и наши предыдущие работы. Мы, как всегда, попытались придерживаться своих корней и сохранять нашу сталь крепкой для развития жанра викинг-дэт-металл. Хейл, Один!»

Видео с текстом на новый сингл "The King Lost His Crown" доступно для просмотра ниже.

UNLEASHED To Release





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Blackout 74


16 сен 2021, 12:44		Отлично.

YNWA


16 сен 2021, 13:29		Motorhead от шведского дэта. И это комплимент, если что)

Vechnik


16 сен 2021, 15:23		Супер!


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