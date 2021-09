сегодня



UNLEASHED выпустят альбом этой осенью



Спустя три года после релиза "The Hunt For White Christ" (2018) шведские дэт-металл-ветераны UNLEASHED выпустят новый альбом "No Sign Of Life" 12 ноября на Napalm Records.



Лидер и фронтмен группы, Johnny Hedlund, барабанщик Anders Schultz и гитаристы Tomas Måsgard и Fredrik Folkare записали 11 новых зубодробительных треков:



«Мы надеемся, что нашим воинам по всему миру понравится новый альбом, как и наши предыдущие работы. Мы, как всегда, попытались придерживаться своих корней и сохранять нашу сталь крепкой для развития жанра викинг-дэт-металл. Хейл, Один!»



Видео с текстом на новый сингл "The King Lost His Crown" доступно для просмотра ниже.













