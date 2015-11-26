UNLEASHED выпустят альбом этой осенью

Спустя три года после релиза "The Hunt For White Christ" (2018) шведские дэт-металл-ветераны UNLEASHED выпустят новый альбом "No Sign Of Life" 12 ноября на Napalm Records.
Лидер и фронтмен группы, Johnny Hedlund, барабанщик Anders Schultz и гитаристы Tomas Måsgard и Fredrik Folkare записали 11 новых зубодробительных треков:
«Мы надеемся, что нашим воинам по всему миру понравится новый альбом, как и наши предыдущие работы. Мы, как всегда, попытались придерживаться своих корней и сохранять нашу сталь крепкой для развития жанра викинг-дэт-металл. Хейл, Один!»
Видео с текстом на новый сингл "The King Lost His Crown" доступно для просмотра ниже.
Blackout 74
YNWA
Vechnik
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).