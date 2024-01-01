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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 37
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 26
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
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Unleashed

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8 дек 2024 : 		 UNLEASHED в студии

18 июн 2024 : 		 UNLEASHED выпустят альбом в начале года

10 май 2022 : 		 Барабанщик UNLEASHED сломал рёбра

20 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления UNLEASHED

10 ноя 2021 : 		 Новое видео UNLEASHED

14 окт 2021 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

16 сен 2021 : 		 UNLEASHED выпустят альбом этой осенью

17 апр 2020 : 		 Вокалист UNLEASHED работает над книгой о традициях викингов

22 окт 2018 : 		 Новая песня UNLEASHED

19 окт 2018 : 		 Рассказ об издании альбома UNLEASHED

13 окт 2018 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

31 авг 2018 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

23 авг 2018 : 		 Новый альбом UNLEASHED выйдет осенью

7 май 2018 : 		 UNLEASHED на Napalm Records

9 сен 2016 : 		 Вокалист UNLEASHED предсказывает смерть Facebook

16 май 2016 : 		 Винил UNLEASHED выйдет в 2016

13 апр 2015 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

27 фев 2015 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

10 фев 2015 : 		 Новый альбом UNLEASHED выйдет в апреле

31 янв 2015 : 		 UNLEASHED завершили работу над новым альбомом

15 янв 2015 : 		 UNLEASHED о новом альбоме

30 окт 2014 : 		 UNLEASHED начали запись

30 мар 2014 : 		 Видео с выступления UNLEASHED

14 апр 2012 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

16 мар 2012 : 		 "Видео с текстом" от UNLEASHED

8 мар 2012 : 		 Новая песня UNLEASHED
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|||| сегодня

UNLEASHED в студии



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UNLEASHED опубликовали фото из студии и сообщили, что активно работают над 15 альбомом, релиз которого планируется на лето следующего года.






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