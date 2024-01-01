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GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
37
Новое видео DREAM THEATER
29
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
26
Новое видео AVANTASIA
24
Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США
23
Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов...
21
GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»
15
Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу!
14
Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим
14
Лидер DRAGONFORCE: «Атмосфера в группе просто прекрасна!»
12
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Gothic
Hard 'n' Heavy
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Instrumental
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Neoclassic
Noise
Pop
Punk
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Visual Kei
Wave
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по
GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
37
Новое видео DREAM THEATER
29
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
26
Новое видео AVANTASIA
24
Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США
23
все новости группы
Unleashed
Швеция
Death Metal
Thrash Metal
http://www.unleashed.se
Myspace:
http://www.myspace.com/666unleashed
Facebook:
https://www.facebook.com/unleashed
8 дек 2024
:
UNLEASHED в студии
18 июн 2024
:
UNLEASHED выпустят альбом в начале года
10 май 2022
:
Барабанщик UNLEASHED сломал рёбра
20 ноя 2021
:
Профессиональное видео полного выступления UNLEASHED
10 ноя 2021
:
Новое видео UNLEASHED
14 окт 2021
:
Видео с текстом от UNLEASHED
16 сен 2021
:
UNLEASHED выпустят альбом этой осенью
17 апр 2020
:
Вокалист UNLEASHED работает над книгой о традициях викингов
22 окт 2018
:
Новая песня UNLEASHED
19 окт 2018
:
Рассказ об издании альбома UNLEASHED
13 окт 2018
:
Видео с текстом от UNLEASHED
31 авг 2018
:
Видео с текстом от UNLEASHED
23 авг 2018
:
Новый альбом UNLEASHED выйдет осенью
7 май 2018
:
UNLEASHED на Napalm Records
9 сен 2016
:
Вокалист UNLEASHED предсказывает смерть Facebook
16 май 2016
:
Винил UNLEASHED выйдет в 2016
13 апр 2015
:
Видео с текстом от UNLEASHED
27 фев 2015
:
Видео с текстом от UNLEASHED
10 фев 2015
:
Новый альбом UNLEASHED выйдет в апреле
31 янв 2015
:
UNLEASHED завершили работу над новым альбомом
15 янв 2015
:
UNLEASHED о новом альбоме
30 окт 2014
:
UNLEASHED начали запись
30 мар 2014
:
Видео с выступления UNLEASHED
14 апр 2012
:
Видео с текстом от UNLEASHED
16 мар 2012
:
"Видео с текстом" от UNLEASHED
8 мар 2012
:
Новая песня UNLEASHED
22 фев 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома UNLEASHED
24 янв 2012
:
Новый альбом UNLEASHED выйдет в апреле
23 ноя 2011
:
UNLEASHED завершили запись альбома
26 окт 2011
:
UNLEASHED начали запись
21 мар 2010
:
Новая песня UNLEASHED
15 мар 2010
:
Новый трек UNLEASHED
2 мар 2010
:
Подробности о новом альбоме UNLEASHED
9 фев 2010
:
Дата выхода нового альбома UNLEASHED
2 фев 2010
:
Новая песня UNLEASHED
21 дек 2009
:
Название нового альбома UNLEASHED
29 ноя 2009
:
UNLEASHED начали запись
27 июл 2009
:
UNLEASHED подписали контракт с Nuclear Blast
4 июн 2008
:
Johnny Hedlund (UNLEASHED): "Мы хотим развить Swedish Death Metal в течение ближайших 15-20 лет"
30 апр 2008
:
Подробности о новом альбоме UNLEASHED
6 мар 2008
:
UNLEASHED: трек-лист нового альбома
20 янв 2008
:
UNLEASHED озаглавили новый альбом
31 дек 2007
:
UNLEASHED сочинили материал для нового альбома
17 окт 2007
:
UNLEASHED усиленно трудятся над новым альбомом
20 июл 2006
:
UNLEASHED подписали контракт с SPV Records
2 апр 2006
:
Новый альбом UNLEASHED будет "самым грандиозным в истории death metal"
20 сен 2005
:
UNLEASHED: концертные клипы в сети
сегодня
UNLEASHED в студии
UNLEASHED опубликовали фото из студии и сообщили, что активно работают над 15 альбомом, релиз которого планируется на лето следующего года.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет