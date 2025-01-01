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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 24
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Unleashed

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8 дек 2024 : 		 UNLEASHED в студии

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10 май 2022 : 		 Барабанщик UNLEASHED сломал рёбра

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16 сен 2021 : 		 UNLEASHED выпустят альбом этой осенью

17 апр 2020 : 		 Вокалист UNLEASHED работает над книгой о традициях викингов

22 окт 2018 : 		 Новая песня UNLEASHED

19 окт 2018 : 		 Рассказ об издании альбома UNLEASHED

13 окт 2018 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

31 авг 2018 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

23 авг 2018 : 		 Новый альбом UNLEASHED выйдет осенью

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9 сен 2016 : 		 Вокалист UNLEASHED предсказывает смерть Facebook

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10 фев 2015 : 		 Новый альбом UNLEASHED выйдет в апреле

31 янв 2015 : 		 UNLEASHED завершили работу над новым альбомом

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30 окт 2014 : 		 UNLEASHED начали запись

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14 апр 2012 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

16 мар 2012 : 		 "Видео с текстом" от UNLEASHED
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Вокалист UNLEASHED о новом материале



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Johnny Hedlund в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом UNLEASHED:

«Ну, я не могу сказать вам названия песен или что-то в этом роде, потому что я не знаю... Нам нужно сначала поговорить со звукозаписывающей компанией о том, когда это должно быть сделано. Но я, конечно, могу сказать, что он будет в том же стиле, что и предыдущий альбом [2021 года] «No Sign of Life». Он будет в том же стиле.

На самом деле никаких особых сюрпризов с UNLEASHED нет. Мы делаем ту же музыку и те же тексты, и все в таком духе. Мы не так уж сильно меняемся».




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