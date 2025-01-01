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Вокалист UNLEASHED о новом материале



Johnny Hedlund в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом UNLEASHED:



«Ну, я не могу сказать вам названия песен или что-то в этом роде, потому что я не знаю... Нам нужно сначала поговорить со звукозаписывающей компанией о том, когда это должно быть сделано. Но я, конечно, могу сказать, что он будет в том же стиле, что и предыдущий альбом [2021 года] «No Sign of Life». Он будет в том же стиле.



На самом деле никаких особых сюрпризов с UNLEASHED нет. Мы делаем ту же музыку и те же тексты, и все в таком духе. Мы не так уж сильно меняемся».







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