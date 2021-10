Видео с текстом от UNLEASHED

сегодня



UNLEASHED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Where Can You Flee?", которая взята из альбома "No Sign Of Life", выходящего 12 ноября на Napalm Records:



01. The King Lost His Crown



02. The Shepherd Has Left the Flock



03. Where Can You Flee?



04. You Are The Warrior!



05. No Sign Of Life



06. The Highest Ideal



07. Midgard Warriors For Life



08. Did You Struggle With God?



09. Tyr Wields The Sword



10. It is Finished



11. Here At The End Of The World



















