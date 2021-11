сегодня



Профессиональное видео полного выступления UNLEASHED



Профессиональное видео полного выступления UNLEASHED, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Blood of Lies"

"Dead Forever"

"Don't Want to Be Born"

"Lead Us into War"

"The Longships Are Coming"

"They Came to Die"

"Stand Your Ground"

"Hammer Battalion"

"The Dark One"

"Your Children Will Burn"

"I Have Sworn Allegiance"

"The Hunt for White Christ"

"Execute Them All"

"Into Glory Ride"

"Death Metal Victory"







