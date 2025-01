сегодня



Умер оригинальный гитарист UNLEASHED



В начале январе в возрасте 53 лет скончался оригинальный гитарист UNLEASHED Фредрик Лингрен, записавший с группой "Where No Life Dwells" (1991),"Shadows In The Deep" (1992),"Across The Open Sea" (1993), "Victory" (1995) и два концертных альбома "Live In Vienna '93" и "Eastern Blood - Hail To Poland" (1995). Новости подтвердил Lord Chritus (a.k.a. Christian Lindersson):



«В память о Фредди Юджине 1971-2025. Я потрясен новостью о твоей кончине, Фредрик, мой старый друг. Трудно выразить эмоции словами. Надеюсь, ты обрел покой, ведь ты заслуживаешь не меньшего. Тебя будет не хватать не только мне, но и многим, я это точно знаю. Спасибо тебе за то, что ты был частью моей жизни и раскрасил ее своей дружбой и музыкальностью, воплотившейся в TERRA FIRMA. У нас были замечательные времена, и это никогда не изменится. С любовью».











+0 -2



просмотров: 324