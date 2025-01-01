Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 24
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 17
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*Почему AC/DC так названы? 12
*SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновляет ORIANTHI» 5
*TONY IOMMI и GLENN HUGHES на новом альбоме Робби Уильямса! 4
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 24
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 17
[= ||| все новости группы



*

Unleashed

*



6 янв 2025 : 		 Умер оригинальный гитарист UNLEASHED

6 янв 2025 : 		 Вокалист UNLEASHED о новом материале

8 дек 2024 : 		 UNLEASHED в студии

18 июн 2024 : 		 UNLEASHED выпустят альбом в начале года

10 май 2022 : 		 Барабанщик UNLEASHED сломал рёбра

20 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления UNLEASHED

10 ноя 2021 : 		 Новое видео UNLEASHED

14 окт 2021 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

16 сен 2021 : 		 UNLEASHED выпустят альбом этой осенью

17 апр 2020 : 		 Вокалист UNLEASHED работает над книгой о традициях викингов

22 окт 2018 : 		 Новая песня UNLEASHED

19 окт 2018 : 		 Рассказ об издании альбома UNLEASHED

13 окт 2018 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

31 авг 2018 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

23 авг 2018 : 		 Новый альбом UNLEASHED выйдет осенью

7 май 2018 : 		 UNLEASHED на Napalm Records

9 сен 2016 : 		 Вокалист UNLEASHED предсказывает смерть Facebook

16 май 2016 : 		 Винил UNLEASHED выйдет в 2016

13 апр 2015 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

27 фев 2015 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED

10 фев 2015 : 		 Новый альбом UNLEASHED выйдет в апреле

31 янв 2015 : 		 UNLEASHED завершили работу над новым альбомом

15 янв 2015 : 		 UNLEASHED о новом альбоме

30 окт 2014 : 		 UNLEASHED начали запись

30 мар 2014 : 		 Видео с выступления UNLEASHED

14 апр 2012 : 		 Видео с текстом от UNLEASHED
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Умер оригинальный гитарист UNLEASHED



zoom
В начале январе в возрасте 53 лет скончался оригинальный гитарист UNLEASHED Фредрик Лингрен, записавший с группой "Where No Life Dwells" (1991),"Shadows In The Deep" (1992),"Across The Open Sea" (1993), "Victory" (1995) и два концертных альбома "Live In Vienna '93" и "Eastern Blood - Hail To Poland" (1995). Новости подтвердил Lord Chritus (a.k.a. Christian Lindersson):

«В память о Фредди Юджине 1971-2025. Я потрясен новостью о твоей кончине, Фредрик, мой старый друг. Трудно выразить эмоции словами. Надеюсь, ты обрел покой, ведь ты заслуживаешь не меньшего. Тебя будет не хватать не только мне, но и многим, я это точно знаю. Спасибо тебе за то, что ты был частью моей жизни и раскрасил ее своей дружбой и музыкальностью, воплотившейся в TERRA FIRMA. У нас были замечательные времена, и это никогда не изменится. С любовью».






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 324

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом