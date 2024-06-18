18 июн 2024



UNLEASHED выпустят альбом в начале года



Вокалист UNLEASHED Johnny Hedlund в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Сейчас мы работаем над новым альбомом. В моем представлении он будет закончен [написан], скажем, к концу лета. Я думаю, что альбом будет готов к концу лета. Затем, конечно, нам нужно будет запланировать его запись, а это, я думаю, октябрь, ноябрь, декабрь, что-то в этом роде. Затем звукозаписывающая компания должна будет спланировать, когда выпустить альбом, и тогда мы окажемся в 2025 году. Так что, если альбом выйдет, как я надеюсь, в начале 2025 года, тогда да, еще много концертов, фестивалей и т.д. В 2026 году, я полагаю, мы начнем работать над следующим альбомом. Но посмотрим. Это далековато, но я предполагаю, что именно так мы и поступим.



Так что сейчас мы заняты, в настоящее время у нас не так много масштабных туров, мы играем на фестивалях. Но я полагаю, что планы на 2026 будут схожие. Ты много выступаешь, когда выходит альбом, а потом точно также случается еще через год. Ты не можешь играть везде только в течение шести месяцев; ты должен думать и о будущем. Так что картина на текущий момент именно такова».







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