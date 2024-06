сегодня



Вокалист AUTOGRAPH выпускает альбом



STEVE PLUNKETT сообщил, что 26 июля на Cleopatra Records состоится релиз нового сольного альбома "Straight Up":



01. Rock Machine

02. Here We Go

03. First Step

04. Six String Hero

05. Rock Star

06. We're Gonna Jam

07. Knock Out Punch

08. On The Stage

09. Gotta Jump

10. Start It Up







+0 -0



( 1 ) просмотров: 116