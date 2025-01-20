Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сил... 28
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 27
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 23
*PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
[= ||| все новости группы



*

Autograph

*



20 янв 2025 : 		 Гитарист AUTOGRAPH готовит биографию

6 июн 2024 : 		 Вокалист AUTOGRAPH выпускает альбом

3 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от AUTOGRAPH

19 окт 2022 : 		 Видео с текстом от AUTOGRAPH

31 авг 2022 : 		 Альбом AUTOGRAPH выйдет осенью

26 авг 2022 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

4 июл 2022 : 		 Басист METAL CHURCH выступил с AUTOGRAPH

27 апр 2022 : 		 Умер басист AUTOGRAPH

6 фев 2022 : 		 AUTOGRAPH на Frontiers Music Srl

24 сен 2021 : 		 Демо AUTOGRAPH выйдут на виниле

21 май 2020 : 		 Новая песня AUTOGRAPH

15 май 2020 : 		 AUTOGRAPH выпускают сингл

23 апр 2018 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

2 сен 2017 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

21 авг 2017 : 		 Новая песня AUTOGRAPH

4 авг 2017 : 		 Новый альбом AUTOGRAPH выйдет осенью

13 апр 2017 : 		 Умер оригинальный барабанщик AUTOGRAPH

2 янв 2016 : 		 AUTOGRAPH выпустят новый ЕР

26 сен 2015 : 		 Новый сингл AUTOGRAPH выйдет в откябре

30 июн 2015 : 		 AUTOGRAPH работают над новыми треками

22 апр 2015 : 		 Тизер новой песни AUTOGRAPH

10 янв 2015 : 		 AUTOGRAPH выпустят первую песню за 25 лет
| - |

|||| сегодня

Гитарист AUTOGRAPH готовит биографию



zoom
STEVE LYNCH 18 января отпраздновал 70-летие и сообщил, что в мае состоится релиз его автобиографии Confessions Of A Rock Guitarist

«Всем привет! Сегодня мне исполняется 70 лет! И я должен сказать — я чувствую себя лучше, чем когда-либо!

На этом этапе жизни я не только вспоминаю, но и заглядываю в будущее, представляя, какие новые приключения ждут меня впереди... и поверьте, их еще много! Разница в том, что теперь у меня есть 70-летняя мудрость, которая поможет мне сориентироваться в этих новых событиях.

Оглядываясь назад, я вижу огромные изменения, произошедшие за мою жизнь. Например, когда я родился в январе 1955 года, было всего 48 штатов, а когда мне исполнилось 4 года в 1959 году, к ним добавились Гавайи и Аляска. В мире было 2,8 миллиарда человек, а сейчас их более 8 миллиардов. Я видел, как убили Джона Кеннеди, а в следующем году наблюдал за выступлением The Beatles на шоу Эда Салливана. Я был свидетелем войны во Вьетнаме от начала до конца, и меня чуть не призвали в армию. Я видел, как были убиты Мартин Лютер Кинг и Роберт Ф. Кеннеди. Я был свидетелем движения за освобождение женщин, расцвета «Детей цветов», поп-культуры Энди Уорхола, «Бит-поколения» Аллена Гинзберга. Я также дважды видел выступления Джими Хендрикса, The Rolling Stones, Led Zeppelin и The Doors, а также многих других. А если заглянуть в прошлое, то можно увидеть, как все кардинально изменилось благодаря информационным технологиям и искусственному интеллекту — и это потрясающе!

Мне невероятно повезло, что я жил в эту эпоху. Такого еще не было, и никогда не будет. Мне не терпится увидеть, что ждет нас впереди. Я дорожу этим, потому что я живу историей, как и все мы. Я обсуждаю эти темы в своей предстоящей книге «Confessions Of A Rock Guitarist» (выход в мае) и рассказываю о том, что я чувствовал во время этих событий, как они повлияли на меня позже в жизни и помогли вдохновить меня на моем музыкальном пути.

Сейчас я чувствую себя очень счастливым и довольным - рядом со мной любовь всей моей жизни Сюзанна, у меня есть любящая семья и друзья, у меня есть здоровье, мудрость, музыка, воспоминания... и моя гитара. Посмотрим, какое волшебство произойдет дальше!

В честь своего знаменательного дня рождения я решил сделать свою первую татуировку. Это будет мое имя и адрес, так что если кто-то найдет меня блуждающим, он будет знать, кто я и куда меня вести. ЛОЛ! Шучу... (вроде как).

Любви и мира вам всем! Будьте здоровы!»

Founding AUTOGRAPH Guitarist STEVE LYNCH To Release Autobiography In May 2025




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 янв 2025
father
Про Беркута будет глава?

просмотров: 158

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом