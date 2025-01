сегодня



Гитарист AUTOGRAPH готовит биографию



STEVE LYNCH 18 января отпраздновал 70-летие и сообщил, что в мае состоится релиз его автобиографии Confessions Of A Rock Guitarist



«Всем привет! Сегодня мне исполняется 70 лет! И я должен сказать — я чувствую себя лучше, чем когда-либо!



На этом этапе жизни я не только вспоминаю, но и заглядываю в будущее, представляя, какие новые приключения ждут меня впереди... и поверьте, их еще много! Разница в том, что теперь у меня есть 70-летняя мудрость, которая поможет мне сориентироваться в этих новых событиях.



Оглядываясь назад, я вижу огромные изменения, произошедшие за мою жизнь. Например, когда я родился в январе 1955 года, было всего 48 штатов, а когда мне исполнилось 4 года в 1959 году, к ним добавились Гавайи и Аляска. В мире было 2,8 миллиарда человек, а сейчас их более 8 миллиардов. Я видел, как убили Джона Кеннеди, а в следующем году наблюдал за выступлением The Beatles на шоу Эда Салливана. Я был свидетелем войны во Вьетнаме от начала до конца, и меня чуть не призвали в армию. Я видел, как были убиты Мартин Лютер Кинг и Роберт Ф. Кеннеди. Я был свидетелем движения за освобождение женщин, расцвета «Детей цветов», поп-культуры Энди Уорхола, «Бит-поколения» Аллена Гинзберга. Я также дважды видел выступления Джими Хендрикса, The Rolling Stones, Led Zeppelin и The Doors, а также многих других. А если заглянуть в прошлое, то можно увидеть, как все кардинально изменилось благодаря информационным технологиям и искусственному интеллекту — и это потрясающе!



Мне невероятно повезло, что я жил в эту эпоху. Такого еще не было, и никогда не будет. Мне не терпится увидеть, что ждет нас впереди. Я дорожу этим, потому что я живу историей, как и все мы. Я обсуждаю эти темы в своей предстоящей книге «Confessions Of A Rock Guitarist» (выход в мае) и рассказываю о том, что я чувствовал во время этих событий, как они повлияли на меня позже в жизни и помогли вдохновить меня на моем музыкальном пути.



Сейчас я чувствую себя очень счастливым и довольным - рядом со мной любовь всей моей жизни Сюзанна, у меня есть любящая семья и друзья, у меня есть здоровье, мудрость, музыка, воспоминания... и моя гитара. Посмотрим, какое волшебство произойдет дальше!



В честь своего знаменательного дня рождения я решил сделать свою первую татуировку. Это будет мое имя и адрес, так что если кто-то найдет меня блуждающим, он будет знать, кто я и куда меня вести. ЛОЛ! Шучу... (вроде как).



Любви и мира вам всем! Будьте здоровы!»







