Новое видео MONO INC.



Run For Your Life, новое видео MONO INC., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Book Of Fire (Platinum Edition)“, релиз которого намечен на десятое декабря.



Трек-лист:



CD1

1 - The Book Of Fire

2 - Louder Than Hell

3 - Warriors

4 - Shining Light (feat. Tilo Wolff)

5 - Where The Raven Flies

6 - The Last Crusade

7 - Death Or Life

8 - Nemesis

9 - Right For The Devil (feat. Tanzwut)

10 - Run For Your Life

11 - The Gods Of Love

12 - What Have We Done



CD2

1 - We Are The Raven (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

2 - The Last Crusade (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

3 - Funeral Song (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

4 - The Book Of Fire (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

5 - Right For The Devil feat. Storm Seeker (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

6 - Boatman (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

7 - The Banks Of Eden (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

8 - An Klaren Tagen (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

9 - When The Raven Dies Tonight (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

10 - Welcome To Hell (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

11 - Children Of The Dark (Live At Wasserschloss Klaffenbach)



CD3

1 - The Book Of Fire (Piano Version)

2 - Louder Than Hell (Piano Version)

3 - Warriors (Piano Version)

4 - Shining Light (Piano Version)

5 - Where The Raven Flies (Piano Version)

6 - The Last Crusade (Piano Version)

7 - Death Or Life (Piano Version)

8 - Nemesis (Piano Version)

9 - Right For The Devil (Piano Version)

10 - Run For Your Life (Piano Version)

11 - The Gods Of Love (Piano Version)

12 - What Have We Done (Piano Version) http://www.mono-inc.com







