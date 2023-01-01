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*PANTERA отменили и в Австрии 25
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
*Новая песня OVERKILL 17
[= ||| все новости группы



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Mono Inc.

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2 фев 2023 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

27 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

16 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

2 дек 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

11 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

7 окт 2022 : 		 Новое видео MONO INC.

11 авг 2022 : 		 Новое видео MONO INC.

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

7 дек 2021 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

2 ноя 2021 : 		 Концертное видео MONO INC.

13 окт 2021 : 		 Новое видео MONO INC.

6 сен 2021 : 		 Новое видео MONO INC.

11 ноя 2020 : 		 Новое видео MONO INC.

13 июл 2020 : 		 Лидер LACRIMOSA в новом видео MONO INC.

25 янв 2020 : 		 Новое видео MONO INC.

18 ноя 2013 : 		 Новый ЕР MONO INC. доступен для прослушивания

11 авг 2013 : 		 Новое видео MONO INC.

5 июл 2013 : 		 Новый альбом MONO INC. выйдет в августе

19 июл 2012 : 		 Новое видео MONO INC.

4 май 2012 : 		 Новое видео MONO INC.

3 май 2012 : 		 MONO INC. в мае выпустят миньон

8 мар 2011 : 		 Новое видео MONO INC.
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|||| сегодня

Видео с текстом от MONO INC.



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MONO INC. опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Never Alone". Этот трек взят из нового альбома "Ravenblack", выход которого состоялся 27 января.






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