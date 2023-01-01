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*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
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Mono Inc.

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25 ноя 2023 : 		 Концертное видео MONO INC.

13 окт 2023 : 		 Концертное видео MONO INC.

5 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MONO INC.

16 фев 2023 : 		 Новое видео MONO INC.

2 фев 2023 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

27 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

16 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

2 дек 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

11 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

7 окт 2022 : 		 Новое видео MONO INC.

11 авг 2022 : 		 Новое видео MONO INC.

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

7 дек 2021 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

2 ноя 2021 : 		 Концертное видео MONO INC.

13 окт 2021 : 		 Новое видео MONO INC.

6 сен 2021 : 		 Новое видео MONO INC.

11 ноя 2020 : 		 Новое видео MONO INC.

13 июл 2020 : 		 Лидер LACRIMOSA в новом видео MONO INC.

25 янв 2020 : 		 Новое видео MONO INC.

18 ноя 2013 : 		 Новый ЕР MONO INC. доступен для прослушивания

11 авг 2013 : 		 Новое видео MONO INC.

5 июл 2013 : 		 Новый альбом MONO INC. выйдет в августе

19 июл 2012 : 		 Новое видео MONO INC.

4 май 2012 : 		 Новое видео MONO INC.

3 май 2012 : 		 MONO INC. в мае выпустят миньон

8 мар 2011 : 		 Новое видео MONO INC.
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|||| 25 ноя 2023

Концертное видео MONO INC.



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The Book of Fire, новое концертное видео MONO INC., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Live In Hamburg" , выход которого намечен на 24 ноября.




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