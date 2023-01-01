25 ноя 2023



Концертное видео MONO INC.



The Book of Fire, новое концертное видео MONO INC., доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Live In Hamburg" , выход которого намечен на 24 ноября. http://www.mono-inc.com







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