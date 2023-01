сегодня



Видео с текстом от MONO INC.



MONO INC. опубликовали официальное видео с текстом к композиции "After Dark" feat. Storm Seeker. Этот трек взят из нового альбома "Ravenblack", выход которого намечен на 27 января.







