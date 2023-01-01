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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 205
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 48
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 33
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 26
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Mono Inc.

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16 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

2 дек 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

11 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

7 окт 2022 : 		 Новое видео MONO INC.

11 авг 2022 : 		 Новое видео MONO INC.

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

7 дек 2021 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

2 ноя 2021 : 		 Концертное видео MONO INC.

13 окт 2021 : 		 Новое видео MONO INC.

6 сен 2021 : 		 Новое видео MONO INC.

11 ноя 2020 : 		 Новое видео MONO INC.

13 июл 2020 : 		 Лидер LACRIMOSA в новом видео MONO INC.

25 янв 2020 : 		 Новое видео MONO INC.

18 ноя 2013 : 		 Новый ЕР MONO INC. доступен для прослушивания

11 авг 2013 : 		 Новое видео MONO INC.

5 июл 2013 : 		 Новый альбом MONO INC. выйдет в августе

19 июл 2012 : 		 Новое видео MONO INC.

4 май 2012 : 		 Новое видео MONO INC.

3 май 2012 : 		 MONO INC. в мае выпустят миньон

8 мар 2011 : 		 Новое видео MONO INC.
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|||| сегодня

Видео с текстом от MONO INC.



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MONO INC. опубликовали официальное видео с текстом к композиции "After Dark" feat. Storm Seeker. Этот трек взят из нового альбома "Ravenblack", выход которого намечен на 27 января.




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