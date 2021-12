сегодня



Видео с текстом от MONO INC.



MONO INC. опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Nemesis ", которая взята из расширенной версии альбома "The Book Of Fire (Platinum Edition)“, выходящего десятого декабря.



Трек-лист:



CD1

1 - The Book Of Fire

2 - Louder Than Hell

3 - Warriors

4 - Shining Light (feat. Tilo Wolff)

5 - Where The Raven Flies

6 - The Last Crusade

7 - Death Or Life

8 - Nemesis

9 - Right For The Devil (feat. Tanzwut)

10 - Run For Your Life

11 - The Gods Of Love

12 - What Have We Done



CD2

1 - We Are The Raven (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

2 - The Last Crusade (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

3 - Funeral Song (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

4 - The Book Of Fire (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

5 - Right For The Devil feat. Storm Seeker (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

6 - Boatman (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

7 - The Banks Of Eden (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

8 - An Klaren Tagen (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

9 - When The Raven Dies Tonight (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

10 - Welcome To Hell (Live At Wasserschloss Klaffenbach)

11 - Children Of The Dark (Live At Wasserschloss Klaffenbach)



CD3

1 - The Book Of Fire (Piano Version)

2 - Louder Than Hell (Piano Version)

3 - Warriors (Piano Version)

4 - Shining Light (Piano Version)

5 - Where The Raven Flies (Piano Version)

6 - The Last Crusade (Piano Version)

7 - Death Or Life (Piano Version)

8 - Nemesis (Piano Version)

9 - Right For The Devil (Piano Version)

10 - Run For Your Life (Piano Version)

11 - The Gods Of Love (Piano Version)

12 - What Have We Done (Piano Version)











+0 -0



просмотров: 181