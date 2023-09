сегодня



Профессиональное видео с выступления MONO INC.



Профессиональное видео с выступления MONO INC., которое состоялось в рамках M'era Luna 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



0:07 Louder Than Hell

5:53 Arabia

10:38 Where the Raven Flies

20:50 Princess of the Night

27:43 Lieb Mich

33:00 Hallelujah/M’era Luna (acoustic)

34:50 The Passenger (acoustic + band)

37:50 Drum solo

40:54 Voices of Doom

48:11 Heartbeat of the Dead

53:13 Children of the Dark







просмотров: 227