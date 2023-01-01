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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 85
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 49
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Mono Inc.

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26 дек 2023 : 		 Концертное видео MONO INC.

25 ноя 2023 : 		 Концертное видео MONO INC.

13 окт 2023 : 		 Концертное видео MONO INC.

5 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MONO INC.

16 фев 2023 : 		 Новое видео MONO INC.

2 фев 2023 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

27 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

16 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

2 дек 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

11 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

7 окт 2022 : 		 Новое видео MONO INC.

11 авг 2022 : 		 Новое видео MONO INC.

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

7 дек 2021 : 		 Видео с текстом от MONO INC.

2 ноя 2021 : 		 Концертное видео MONO INC.

13 окт 2021 : 		 Новое видео MONO INC.

6 сен 2021 : 		 Новое видео MONO INC.

11 ноя 2020 : 		 Новое видео MONO INC.

13 июл 2020 : 		 Лидер LACRIMOSA в новом видео MONO INC.

25 янв 2020 : 		 Новое видео MONO INC.

18 ноя 2013 : 		 Новый ЕР MONO INC. доступен для прослушивания

11 авг 2013 : 		 Новое видео MONO INC.

5 июл 2013 : 		 Новый альбом MONO INC. выйдет в августе

19 июл 2012 : 		 Новое видео MONO INC.

4 май 2012 : 		 Новое видео MONO INC.

3 май 2012 : 		 MONO INC. в мае выпустят миньон
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Концертное видео MONO INC.



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MONO INC. опубликовали запись полного выступления Symphonic Live 2019




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