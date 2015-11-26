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Dymytry

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8 ноя 2021 : 		 DYMYTRY на AFM Records
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|||| 8 ноя 2021

DYMYTRY на AFM Records



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AFM Records подписали долгосрочный контракт с чешскими звездами металкора (сами музыканты называют свой стиль Psy-Core) DYMYTRY.

Группа поет на чешском и уже выпустила пять полноформатных альбомов. Недавно музыканты пригласили в компанию к своему постоянному фронтмену Jan “Protheus” Macků англоязычного вокалиста Alen „A.L.“ Ljubić, который будет помогать группе выйти на международную арену. DYMYTRY уже записали англоязычную версию своего последнего и самого успешного альбома "Revolt" вместе с Аленом. Она будет выпущена 14 января 2022 года на AFM Records, а досточно скоро можно будет услышать и первый англоязычный сингл чешской группы.

DYMYTRY Signs With AFM Records



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