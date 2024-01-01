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Dymytry

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Новое видео DYMYTRY



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"Legends Never Die", новое видео группы DYMYTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Five Angry Men", который будет выпущен 26 января 2024 года AFM Records и станет вторым англоязычным альбомом коллектива.

Этот трек является кавером на тему компьютерной игры League of Legends 2017.

Продюсером "Five Angry Men" выступил Kristian Kohle (Powerwolf, Hämatom и другие) в Kohlekeller Studio, оформление разработал Steven Harrison, а фотографиями для буклета занимался Alen Ljubić. На этом альбоме Dymytry представят свой самый тяжелый, самый резкий, безумный, но в то же время мощный и динамичный альбом.

Трек-лист:
01. Enemy List
02. Everything Is Black
03. Wake Me Up (Before We Die)
04. Legends Never Die (Cover-Track)
05. Three Steps To Hell
06. In Death We Trust
07. Dead Living Dead
08. 1939
09. The Revenant
10. Five Angry Men




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