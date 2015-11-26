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Dymytry

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Виктор СМОЛЬСКИЙ в новом клипе DYMYTRY



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Видео "Somebody's Watching Me" (кавер на хит 1984 года от Rockwell) чешской группы DYMYTRY доступно для просмотра ниже. Этот трек взят с нового альбома "Revolt", который будет выпущен 14 января 2022 года на AFM Records. В съемках принял гостевое участие Виктор Смольский.

На протяжении своей истории группа пела на родном языке и уже выпустила пять полноформатных альбомов в стиле Psy-Core, как называют свое творчество сами музыканты. Недавно DYMYTRY взяли в компанию к своему постоянному фронтмену Jan “Protheus” Macků англоязычного вокалиста Alen „A.L.“ Ljubić, с которым записали новую версию своего последнего и самого успешного альбома "Revolt" на английском.




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