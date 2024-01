сегодня



Новое видео DYMYTRY



Three Steps To Hell, новое видео группы DYMYTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Five Angry Men", который будет выпущен 26 января 2024 года AFM Records и станет вторым англоязычным альбомом коллектива.



Продюсером "Five Angry Men" выступил Kristian Kohle (Powerwolf, Hämatom и другие) в Kohlekeller Studio, оформление разработал Steven Harrison, а фотографиями для буклета занимался Alen Ljubić. На этом альбоме Dymytry представят свой самый тяжелый, самый резкий, безумный, но в то же время мощный и динамичный альбом.



Трек-лист:



01. Enemy List

02. Everything Is Black

03. Wake Me Up (Before We Die)

04. Legends Never Die (Cover-Track)

05. Three Steps To Hell

06. In Death We Trust

07. Dead Living Dead

08. 1939

09. The Revenant

10. Five Angry Men







