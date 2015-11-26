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Dymytry

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Новое видео DYMYTRY



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"Revolt", новое видео группы DYMYTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 14 января на AFM Records.

На протяжении своей истории группа пела на чешском и уже выпустила пять полноформатных альбомов в стиле Psy-Core, как называют своё творчество сами музыканты. Недавно DYMYTRY взяли в компанию к своему постоянному фронтмену Jan'у “Protheus” Macků англоязычного вокалиста Alen'а „A.L.“ Ljubić'а, с которым записали новую версию своего последнего и самого успешного альбома "Revolt" на английском. Она будет выпущена 14 января 2022 года на AFM Records.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

jesus666


12 дек 2021, 14:42		Димитри Слипнотович бля


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