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Новое видео DYMYTRY



"Revolt", новое видео группы DYMYTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 14 января на AFM Records.



На протяжении своей истории группа пела на чешском и уже выпустила пять полноформатных альбомов в стиле Psy-Core, как называют своё творчество сами музыканты. Недавно DYMYTRY взяли в компанию к своему постоянному фронтмену Jan'у “Protheus” Macků англоязычного вокалиста Alen'а „A.L.“ Ljubić'а, с которым записали новую версию своего последнего и самого успешного альбома "Revolt" на английском. Она будет выпущена 14 января 2022 года на AFM Records.

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