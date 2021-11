сегодня



Новое видео DYMYTRY



"Chernobyl 2.0", новое видео группы DYMYTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдёт в альбом "Revolt", выходящий 14 января 2022 года на AFM Records.



На протяжении своей истории группа пела на чешском и уже выпустила пять полноформатных альбомов в стиле Psy-Core, как называют своё творчество сами музыканты. Недавно DYMYTRY взяли в компанию к своему постоянному фронтмену Jan'у “Protheus” Macků англоязычного вокалиста Alen'а „A.L.“ Ljubić'f, с которым записали новую версию своего последнего и самого успешного альбома "Revolt" на английском. Она будет выпущена 14 января 2022 года на AFM Records.



Трек-лист:



01 - Revolt

02 - Stronger

03 - 300 (Feat. Joakim Lindbäck Eriksson - Brothers Of Metal)

04 - Never Gonna Die

05 - Rise And Shine

06 - Awaking The Monster

07 - Until The World Knows Why

08 - Touchdown

09 - Tick Tock

10 - Hope

11 - Somebody's Watching Me (Feat. Victor Smolski / ex-Rage, Almanac)

12 - Chernobyl 2.0



Состав группы на Revolt:

Alen "A.L. " Ljubic (vocals)

Jiri "DYMO " Urban (guitar)

Jan "GORGY " Gorgel (guitar)

Artur "R2R " Mikhaylov (bass)

Milos "MILDOR" Meier (drums)







+0 -0



просмотров: 232