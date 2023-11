17 ноя 2023



Новое видео DYMYTRY



Everything Is Black, новое видео группы DYMYTRY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят с альбома "Five Angry Men", который выпустят 26 января 2024 года AFM Records.



Вокалист группы Alen "AL” Ljubić: "Все металлическое сообщество отождествляет себя с черным цветом, в том числе и мы как металлическая группа. Мы разделяем этот подход, держась в тени. Мы носим черную одежду каждый день, и не только на похоронах. Новая песня - наш саундтрек для каждого "чужака" в этом мире. В черном мы становимся едины".





Five Angry Men трек-лист:



01. Enemy List

02. Everything Is Black

03. Wake Me Up (Before We Die)

04. Legends Never Die (Cover-Track)

05. Three Steps To Hell

06. In Death We Trust

07. Dead Living Dead

08. 1939

09. The Revenant

10. Five Angry Men







