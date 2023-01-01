Новое видео DYMYTRY

Everything Is Black, новое видео группы DYMYTRY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят с альбома "Five Angry Men", который выпустят 26 января 2024 года AFM Records.
Вокалист группы Alen "AL” Ljubić: "Все металлическое сообщество отождествляет себя с черным цветом, в том числе и мы как металлическая группа. Мы разделяем этот подход, держась в тени. Мы носим черную одежду каждый день, и не только на похоронах. Новая песня - наш саундтрек для каждого "чужака" в этом мире. В черном мы становимся едины".
Five Angry Men трек-лист:
01. Enemy List
02. Everything Is Black
03. Wake Me Up (Before We Die)
04. Legends Never Die (Cover-Track)
05. Three Steps To Hell
06. In Death We Trust
07. Dead Living Dead
08. 1939
09. The Revenant
10. Five Angry Men
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