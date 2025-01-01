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*Видео с текстом от DESTINITY 191
*Умер Джон Сайкс 92
*EXODUS меняют нового на старого 54
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Bleed From Within

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22 янв 2025 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

4 дек 2024 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

11 июн 2024 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

9 апр 2024 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

11 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от BLEED FROM WITHIN

12 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLEED FROM WITHIN

9 авг 2023 : 		 Новая песня BLEED FROM WITHIN

3 июн 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

12 май 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

14 апр 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

3 мар 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

12 ноя 2021 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео BLEED FROM WITHIN

18 окт 2020 : 		 Концертное видео BLEED FROM WITHIN

4 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в новом видео BLEED FROM WITHIN

29 мар 2020 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

2 дек 2019 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

14 авг 2019 : 		 Репетиционное видео BLEED FROM WITHIN

9 дек 2013 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

4 мар 2013 : 		 Семплы новых песен BLEED FROM WITHIN

26 фев 2013 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

15 сен 2012 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

3 авг 2012 : 		 BLEED FROM WITHIN на CENTURY MEDIA RECORDS

18 окт 2010 : 		 Концертное видео BLEED FROM WITHIN

21 мар 2010 : 		 Новый альбом BLEED FROM WITHIN выйдет в мае

25 дек 2009 : 		 BLEED FROM WITHIN готовят второй альбом
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Новое видео BLEED FROM WITHIN



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A Hope In Hell, новое видео BLEED FROM WITHIN, доступно для просмотра ниже.




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